Motorista amenaza a agente de la PMT tras multa en zona 5

Un video grabado por un motorista en la zona 5 de la capital se volvió viral luego de que este amenazara a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala tras recibir una multa.
El hecho ocurrió en el sector de La Asunción, donde el motorista fue sancionado por realizar un giro prohibido. En la grabación, el sujeto, que filmaba con su propio dispositivo, increpa al agente y le advierte: "soy influencer", asegurando que lo haría viral en redes sociales.
La discusión se intensificó cuando el agente le pidió que leyera el reglamento de tránsito, mientras el motorista exigía que le mostrara la señal donde se indicaba que no podía cruzar.
Sin embargo, el intento del conductor de exhibir al agente tuvo el efecto contrario. Los usuarios en redes sociales criticaron al motorista por amenazar con el uso de su "influencia digital" en lugar de aceptar la infracción.
Hasta ahora no se conoce la identidad del motorista, ya que en el video no aparece su rostro y solo se escucha su voz.
Normativa de tránsito
En Guatemala, realizar giros prohibidos constituye una infracción contemplada en el Reglamento de Tránsito. El Artículo 180 establece que no respetar una señal que prohíbe virar se sanciona con una multa de Q100. Las autoridades recuerdan que estas normas buscan prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial.
La PMT de Guatemala reiteró el llamado a los conductores a respetar las señales y acatar las disposiciones para evitar sanciones y, sobre todo, incidentes que pongan en riesgo a otros usuarios de la vía pública.