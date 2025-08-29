Arévalo firma iniciativa para Secretaría de Integridad

El mandatario Bernardo Arévalo firmó este viernes 29 de agosto la iniciativa de ley para crear la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia de la República. Se trata de una acción que se suma a las medidas implementadas por el Gobierno para el combate a la corrupción.
La actividad donde se anunció esta propuesta se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, con la presencia de autoridades de distintas dependencias del Ejecutivo, incluido el titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, también delegados de cooperación internacional y miembros de sociedad civil.
Con respecto a la propuesta de ley, se explicó que se trata de una reforma al decreto 114-97, del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, la cual tiene como propósito crear la referida secretaría.
De ser aprobada, se otorgaría capacidad institucional a ese organismo para implementar esfuerzos anticorrupción, avanzar en la especialización técnica de su personal y, principalmente, viabilizar estrategias de mediano y largo plazo para implementar una cultura de integridad en la administración pública.
Al respecto, Arévalo mencionó que cuando el pueblo de Guatemala, frustrado por décadas de corrupción sistémica y pública, enfáticamente respaldo su promesa de luchar contra la corrupción, tenía claro que su voluntad debía traducirse en estrategias integrales, medidas efectivas y acciones concretas.
"Durante este largo período de nuestra historia, donde la corrupción era concebida como lo normal dentro de la vida política y administración pública, existieron algunos esfuerzos importantes para intentar combatir este fenómeno; sin embargo, no lograron continuar", señaló.
Asimismo, recordó los hechos de 2015 y consideró que esa movilización ciudadana fue quizá el mayor indicador de la medida en que los niveles de corrupción que se habían alcanzado en el funcionamiento de las instituciones públicas eran inaceptables a los ojos de la ciudadanía.
El gobernante señaló que, en la actualidad, siguen existiendo personas que insisten en utilizar la corrupción como su principal medio de subsistencia y enriquecimiento, y personas en puestos públicos, en distintos niveles del Estado, que insisten en aferrarse a las prácticas de impunidad que traicionan al pueblo. En ese sentido, manifestó que con la Secretaría que se propone buscan hacerle frente a estas situaciones.
Reiteran compromiso con la lucha contra la corrupción
El comisionado anticorrupción, Julio Flores, señaló que el Ejecutivo ha promovido nuevas herramientas de lucha contra la corrupción que contienen elementos fundamentales como el alcance de toda Guatemala, el involucramiento de la ciudadanía y el facilitamiento de la auditoría social.
Con respecto a la iniciativa firmada este día, señaló que se trata de una acción concreta para superar el modelo de condiciones temporales que no permiten estrategias estructurales y de largo plazo.
Añadió que, durante años, la lucha contra la corrupción en el país ha dependido de esfuerzos temporales con comisiones que muchas veces nacen condenadas a desaparecer antes de su consolidación.
Compartió que, desde 2001, ocho órganos temporales se han creado para atender esta democrática, sucediéndose uno tras otro, sin lograr consolidar esfuerzos sustantivos y de largo plazo. Por otro lado, enfatizó que la secretaría propuesta recoge el actual enfoque preventivo de la lucha contra la corrupción.
"Con estas acciones seguimos sumando resultados de transparencia en el Organismo Ejecutivo, resultados que podemos constatar con las ahora cuatro iniciativas de ley anticorrupción presentadas y los acuerdos gubernativos emitidos, las 67 instancias de asuntos de probidad, los más de 60 códigos de ética institucional, entre otros", puntualizó el funcionario.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.