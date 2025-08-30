Detenido cuando ingresaba un celular escondido en la comida

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un guardia del Sistema Penitenciario durante la tarde de este sábado 30 de agosto de 2025 en el Centro de Orientación Femenina (COF), ubicado en el municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala. Según la descripción de los agentes policiales, el detenido intentaba ingresar el ilícito al centro de privación de libertad destinado para mujeres.
Según la PNC, el ilícito fue encontrado cuando el trabajador de Presidios pasó por un proceso de revisión, al ingresar a las instalaciones. En ese momento, las autoridades sorprendieron al trabajador, ocultando un teléfono móvil dentro de un plato de comida recubierto con papel de aluminio.
Según hipótesis de la PNC, el dispositivo móvil iba a ser entregado a una de las internas, por lo que el guardia de Presidios fue puesto a disposición del juzgado de turno para enfrentar el proceso legal correspondiente. El uniformado fue llevado a la carceleta de la Torre de Tribunales para conocer los motivos de su detención.
Las fuerzas de seguridad se limitaron a indicar que el detenido fue identificado únicamente como Mayco, de 35 años de edad. De la misma forma, las autoridades decomisaron el ilícito para establecer el destino del mismo, mientras se realizan las investigaciones.
Nueva captura en zona 1
Mientras tanto, agentes de la PNC que hacían un recorrido de rutina en la zona 1 capitalina atendieron el llamado de auxilio de una mujer que se quejó por el robo de su celular. Tras varias horas de búsqueda, los uniformados localizaron a un sospechoso que fue plenamente identificado por la víctima.
La PNC ubicó el celular que momento antes había sido arrebatado a su dueño y consignó al sospechoso, de nacionalidad hondureña, identificado como únicamente como Yeison, de 27 años. La aprehensión fue ejecutada por la División de Mercados POLIMERC, en la 5a. calle y 10a. avenida de la zona 1.