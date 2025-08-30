 Incendios consumen negocios de madera y café en zona 12
Nacionales

Incendios consumen negocios de madera y café en zona 12

Bomberos Municipales y Voluntarios trabajaron por varias horas para evitar que las llamas consumieran más negocios de la zona 12.

Bomberos Municipales acudieron al sector para evitar que las llamas llegaran hasta otras bodegas del sector., Bomberos Municipales.
Bomberos Municipales acudieron al sector para evitar que las llamas llegaran hasta otras bodegas del sector. / FOTO: Bomberos Municipales.

Las altas columnas de humo que fueron vistas desde varios kilómetros alertaron a los vecinos de la Calzada Atanasio Tzul y 17 calle de la zona 12, por lo que llamaron a los Bomberos Voluntarios y Municipales para atender un incendio estructural de grandes proporciones. El vocero de los rescatistas de casco rojo, José Santizo, relató que los encargados de la cabina telefónica de Bomberos Municipales encendieron las alarmas en las estaciones más cercanas, despachando camiones de abastecimiento y motobombas para apagar el siniestro.

Santizo relató que al llegar al lugar tuvieron que usar distintos tipos de herramienta para ingresar a la bodega, porque las puertas estaban cerradas, y ya estando adentro, desplegaron varias líneas de mangueras de alta presión para atacar el fuego desde varios puntos. Los rescatistas narraron que dentro del local se almacenaban piezas de madera que fueron consumidas por el fuego; sin embargo, narró que los uniformados lograron apagar las llamas que amenazaban otros locales cercanos al almacén afectado.

Incendio en La Reformita

A pocos kilómetros, en la colonia La Reformita, Bomberos Voluntarios atendieron el segundo de los incendios de la madrugada. De la misma forma, la emergencia fue alertada por residentes cercanos que temían que el fuego alcanzara sus propiedades.

Los rescatistas del casco negro acudieron al lugar y con la ayuda de camiones cisterna para abastecer y motobombas para lanzar agua, lograron controlar el siniestro que no dejó personas heridas, pero si daños materiales.

"Se controló un incendio de grandes dimensiones en la 17 calle 21-59 Zona 12, colonia La Reformita", informaron los rescatistas luego de ejecutar las tareas de rigor ante estas emergencias. Asimismo, explicaron que "la bodega funcionaba como una tostaduría de café" y que dentro del negocio "no" se reportan pérdidas humanas, solo daños materiales.

Incendios zonas 6 y 13

Este mismo cuerpo de rescate reportó la atención de un tercer incendio en el sector 6 de la colonia San Julián, zona 6 capitalina, donde las llamas consumieron una vivienda.

Los apagafuegos labraron por un periodo de dos horas, utilizando al menos 5 mil galones de agua para controlar y liquidar el incendio estructural. Los propietarios calcularon que el monto de las pérdidas, por este siniestro, fueron de unos Q100 mil.

Un cuarto incendio fue atendido en la 4a. calle y 2a. avenida de la zona 13; en este lugar, técnicos en urgencias médicas dieron auxilio a la propietaria de la residencia, quien sufrió intoxicación por el humo de la vivienda.

Acciones tras los incendios

Santizo explicó que en el incendio de la bodega que almacenaba madera se trabajaron por varias horas, después de que se apagaron las llamas, porque se hicieron tareas de enfriamiento y retiro de escombros. El propósito de estas acciones fue asegurarse de que las llamas no se reactivaran y volvieran a poner en peligro a las personas y bienes de la vecindad.

