Video capta explosión en un puesto de comida de Quiché

Ante la mirada de cientos de curiosos, un cilindro de gas detonó una explosión en el parque central de Santa Cruz de El Quiché durante el mediodía de este domingo 31 de agosto de 2025. Según el recuento de medios locales, el acontecimiento generó varias personas heridas, incluyendo a un integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Cabe resaltar que, previo a la explosión, se generó un conato de incendio a la que las personas no le dieron importancia, porque nadie hizo nada por mitigar las llamas. De hecho, algunas personas comían en puestos contiguos, mientras observaban el siniestro.
Medios locales reportaron que el incidente ocurrió en el marco de una actividad religiosa, en la que se celebraba una caravana por el Día de la Biblia y esa fue la razón del gran número de personas en la referida plaza de la cabecera departamental del departamento de El Quiché.
El relato de los heridos en Quiché
Bomberos Municipales Departamentales, de la estación 44 ubicada en Santa Cruz de El Quiché, atendieron la emergencia y confirmaron que una mujer de la tercera edad resultó afectada por el siniestro. Los profesionales precisaron que la afectada es Feliciana Tavico, de 85 años de edad, quien presentaba fractura expuesta de su brazo izquierdo.
Según el relato de la misma víctima, ella se fracturó luego de ser empujada por la gente que salió corriendo, luego de la explosión. Asimismo, los paramédicos atendieron a Silvio López Grijalva, de 27 años. quien tenía una herida abierta en el labio superior.
Después de ser atendidos en el lugar de la detonación, ambos heridos fueron llevados a la emergencia del Hospital Nacional Santa Elena, de la cabecera departamental, para recibir atención de parte del cuerpo médico de turno.
Día de plaza y celebración cristiana
Medios locales destacaron que la explosión se originó cuando el fuego llegó a una parte crítica del cilindro de gas de la venta de comida ambulante. Algunas versiones sostuvieron que la bicicleta ofrecía tortas mexicanas a los transeúntes.
Las llamas fueron apagadas por un camión de Bomberos Voluntarios que pasaba por la referida plaza, como parte de la caravana de cristianos. Aunque no hay un número exacto de heridos, comunicadores de ese departamento afirmaron que "varios" afectados fueron llevados al Hospital Regional de Quiché.
Además, la gran presencia de personas se atribuyó a que todos los domingos hay día de plaza en dicha comunidad, porque las personas aprovechan el descanso para realizar sus compras de la semana.
Destrozos por la explosión
Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del resultado de la explosión, exponiendo que la bicicleta que portaba el cilindro de gas quedó totalmente destruida y partida en dos. Un puesto de golosinas y granizadas que estaba junto al puesto siniestrado quedó convertido en chatarra.
Fueron los cuerpos de rescate los que lograron apagar las llamas que generaron la explosión. Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales trabajaron en conjunto para atender a las personas afectadas y trasladarlas al referido hospital.