Bloquean deportación de niños guatemaltecos desde EE.UU.

Los planes para deportar a 400 menores de edad no acompañados desde Estados Unidos (EE.UU.), entre los que figuran al menos 10 niños, quedaron suspendidos temporalmente gracias a una orden de juez emitida por el distrito de Columbia. La orden pide al poder Ejecutivo de ese país que detenga la deportación durante al menos dos semanas; cabe resaltar que en la lista de deportación figuran 10 niños guatemaltecos que fueron incluidos en una solicitud de emergencia.
Medios internacionales destacaron que "una jueza estadounidense bloqueó temporalmente este domingo los planes del Gobierno del presidente Donald Trump para deportar a varios niños guatemaltecos que llegaron solos a EE.UU. y que se encuentran bajo custodia de las autoridades".
Agencias de noticias destacaron que "la jueza del distrito de Columbia, Sparkle L. Sooknanan, ordenó al Ejecutivo no deportar durante dos semanas a diez niños guatemaltecos que fueron incluidos en una solicitud de emergencia del Centro Nacional de Derecho Migratorio para detener su repatriación a su país de origen".
Antecedentes del caso
Según la agencia de noticias EFE, "el Gobierno de EE.UU. estaba preparando la repatriación de cientos de niños guatemaltecos que llegaron solos a EE.UU. y que se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses, informaron este viernes fuentes cercanas al proceso al medio local CNN".
Según estas versiones, la administración del presidente Donald Trump identificó a más de 600 niños de Guatemala bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) que podrían ser enviados de nuevo a su país de origen próximamente.
"Aunque el Gobierno calificaría el proceso de repatriación, lo que implicaría que sería un acto voluntario, en lugar de deportación, que conlleva la expulsión forzosa, varias personas han expresado escepticismo que los niños, de diversas edades, sean capaces de comprender lo que están aceptando con su salida del país", destacaron.
Sin embargo, se desconoce el proceso que planeaba usar la administración de Trump para expulsar a los niños, quienes no tenían un padre en EE.UU. aunque podrían poseer un familiar que los reclame.
Según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del HHS, EE.UU. tenía bajo custodia a 2 mil 198 menores no acompañados en julio. Sin embargo, no se revelaron sus nacionalidades.
"La mayoría de menores que cruzan la frontera terrestre entre Estados Unidos y México solos proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador", según la ONG 'Save The Children'.
La repatriación supone también un reto para la Administración Trump a la luz del Acuerdo Flores, vigente desde hace tres décadas. Un tribunal federal en Los Ángeles, California, supervisa actualmente la implementación del pacto que el Ejecutivo estadounidense ha querido finalizar.
El pacto, que se firmó en 1997 tras años de litigio y el mismo establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores de edad indocumentados por más de 20 días y se les debe garantizar su seguridad y bienestar.
Con información de la agencia de noticias EFE.