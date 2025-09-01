Caso TCQ: MP pide 14 años de cárcel para Charchal

El Tribunal de Mayor Riesgo B llevó a cabo este lunes 1 de septiembre la audiencia de conclusiones del caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), donde se encuentra sindicado el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas René Charchal Rosales, a quien se le atribuyen dos delitos.
El Ministerio Público (MP) solicitó sentencias condenatorias de entre 10 y 26 años de cárcel en contra de varias personas señaladas de pertenecer a una estructura que supuestamente obtuvo beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ S.A.
Específicamente contra Charchal, pidió que se imponga una pena de 14 años de privación de libertad por la comisión de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Señalamientos contra Charchal
La FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinaron que Charchal habría favorecido a la terminal portuaria con exoneraciones de impuestos para la construcción de la misma.
El expediente del caso en su contra cuenta con diversos medios de prueba, incluidas llamadas telefónicas y mensajes de texto de líneas intervenidas.
"Estos señalan que Charchal podría haber colaborado en varias ocasiones con los integrantes de la organización criminal supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti", destacó el MP en su momento.
En ese sentido, el exmagistrado fue enviado a juicio en septiembre de 2018. Se le sindica por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Vehículo de exmagistrado pasa a favor del Estado
En diciembre de 2021, un vehículo vinculado al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, pasó a favor del Estado de Guatemala. La resolución fue emitida por el Juzgado de Extinción de Dominio, en la que se aceptó la solicitud del MP de retirarle el referido bien al exfuncionario judicial.
El carro, de marca Range Rover Sport. está valorado en 100 mil dólares, según informó Unidad de Extinción de Dominio del ente investigador. En julio de 2016 se decretó medida cautelar en torno al automotor.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), este bien fue entregado a Mario Ruano San José, en ese entonces secretario del funcionario judicial.
Charchal y Ruano están implicados en el caso TCQ, en donde se investigan supuestos fallos irregulares emitidos para favorecer a la referida empresa.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7