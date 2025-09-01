 Caso TCQ: MP pide 14 años de cárcel para Charchal
Nacionales

Caso TCQ: MP pide 14 años de cárcel contra el exmagistrado Charchal

Al exmagistrado Douglas Charchal se le atribuyen delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

Compartir:
Exmagistrado Douglas Charchal,
Exmagistrado Douglas Charchal / FOTO:

El Tribunal de Mayor Riesgo B llevó a cabo este lunes 1 de septiembre la audiencia de conclusiones del caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), donde se encuentra sindicado el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas René Charchal Rosales, a quien se le atribuyen dos delitos.

El Ministerio Público (MP) solicitó sentencias condenatorias de entre 10 y 26 años de cárcel en contra de varias personas señaladas de pertenecer a una estructura que supuestamente obtuvo beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ S.A.

Específicamente contra Charchal, pidió que se imponga una pena de 14 años de privación de libertad por la comisión de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

Señalamientos contra Charchal

La FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinaron que Charchal habría favorecido a la terminal portuaria con exoneraciones de impuestos para la construcción de la misma.

El expediente del caso en su contra cuenta con diversos medios de prueba, incluidas llamadas telefónicas y mensajes de texto de líneas intervenidas.

"Estos señalan que Charchal podría haber colaborado en varias ocasiones con los integrantes de la organización criminal supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti", destacó el MP en su momento.

En ese sentido, el exmagistrado fue enviado a juicio en septiembre de 2018. Se le sindica por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

Vehículo de exmagistrado pasa a favor del Estado

En diciembre de 2021, un vehículo vinculado al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, pasó a favor del Estado de Guatemala. La resolución fue emitida por el Juzgado de Extinción de Dominio, en la que se aceptó la solicitud del MP de retirarle el referido bien al exfuncionario judicial.

El carro, de marca Range Rover Sport. está valorado en 100 mil dólares, según informó Unidad de Extinción de Dominio del ente investigador. En julio de 2016 se decretó medida cautelar en torno al automotor.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), este bien fue entregado a Mario Ruano San José, en ese entonces secretario del funcionario judicial.

Charchal y Ruano están implicados en el caso TCQ, en donde se investigan supuestos fallos irregulares emitidos para favorecer a la referida empresa.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

CC admite apelación de FECI y revoca amparo otorgado a Zamorat
Nacionales

CC admite apelación de FECI y revoca amparo otorgado a Zamora

02:38 PM, Sep 01
Grupo de Guatemala abre la fase final de la eliminatoria mundialista t
Deportes

Grupo de Guatemala abre la fase final de la eliminatoria mundialista

12:47 PM, Sep 01
Acto cívico y encendido del fuego patrio: Inicio del mes de la Independenciat
Nacionales

Acto cívico y encendido del fuego patrio: Inicio del mes de la Independencia

02:21 PM, Sep 01
Estrenos de la semana: El Conjuro 4 lidera una cartelera que promete sorprendert
Farándula

Estrenos de la semana: El Conjuro 4 lidera una cartelera que promete sorprender

02:26 PM, Sep 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos