 Hallan a hombre en estado inconsciente en campo de fútbol de zona 18
Nacionales

Hallan a hombre en estado inconsciente en campo de fútbol de zona 18

El hecho se registró en la colonia Los Bados.

El paciente fue ingresado al hospital general San Juan de Dios., Bomberos Voluntarios
El paciente fue ingresado al hospital general San Juan de Dios. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la madrugada de este martes 2 de septiembre fue localizado un hombre agredido y en estado inconsciente en el campo de fútbol de la colonia Los Bados, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, se recibieron alertas con respecto a la presencia de una persona herida que permanecía en ese sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas establecieron que justo donde se les había notificado se encontraba el afectado, quien presentaba señales de violencia tras ser agredido por desconocidos.

"El personal de la 50ª compañía le brindó atención pre-hospitalaria, ya que presentaba trauma de cráneo y permanecía en estado inconsciente, por lo que posteriormente fue trasladado a la emergencia del hospital general San Juan de Dios, donde médicos lo esperaban en la rampa de ingreso para empezar con su tratamiento", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Sin identificar

El portavoz explicó que el hombre agredido no pudo ser identificado, ya que no se encontraron documentos personales en el lugar y tampoco se acercó ninguna persona para dar a conocer de quién se trataba.

Solo se determinó que tenía aproximadamente 35 años de edad y llevaba puesta una camisa con diseño de cuadros, así como un pantalón de lona y zapatos negros.

