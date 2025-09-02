 Unidades especializadas requisan la cárcel Renovación 1
Unidades especializadas requisan la cárcel Renovación 1

La PNC aseguró que se realizan constantes operativos planificados en las prisiones para evitar las llamadas extorsivas desde su interior.

Equipos de la PNC y del Sistema Penitenciario mantienen presencia en la cárcel Renovación 1., PNC
Equipos de la PNC y del Sistema Penitenciario mantienen presencia en la cárcel Renovación 1. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad llevan a cabo este martes 2 de septiembre una requisa en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, como parte de los constantes operativos que se implementan para evitar que desde el interior de las prisiones se coordinen actividades ilícitas.

