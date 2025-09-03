Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputados

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) requirió información al Congreso de la República relacionada con cuatro diputados. Esto se dio en seguimiento del caso relacionado con la restitución de la bancada del Movimiento Semilla.
De acuerdo con la información, la referida Cámara buscaba conocer si los parlamentarios Nery Ramos, Darwin Lucas, Raúl Solórzano y Juan Carlos Rivera integran actualmente la junta directiva y el cargo que ocupan.
Tal acción surge en el marco del antejuicio interpuesto por el Ministerio Público por la restitución como bancada de los parlamentarios electos por el Movimiento Semilla.
Al respecto de este tema, la Dirección Legislativa confirmó que el pasado lunes recibió el requerimiento y detalló que se respondió este miércoles a la Cámara.