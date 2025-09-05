 Buscan desarticular red dedicada al tráfico de migrantes
Nacionales

De Honduras a México: Así operaba estructura de tráfico de migrantes

Según la investigación, la estructura utilizaba vehículos, incluidos "tuc tuc", para trasladar a sus víctimas.

Parte de los resultados del operativo realizado contra la estructura de tráfico de migrantes., Ministerio Público
Parte de los resultados del operativo realizado contra la estructura de tráfico de migrantes. / FOTO: Ministerio Público

Las autoridades guatemaltecas desarrollan este viernes 5 de septiembre un operativo enfocado en el combate de acciones vinculadas con una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, la cual opera en zonas fronterizas con Honduras y México. Las diligencias se iniciaron desde ayer y continúan esta mañana.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), estas diligencias son coordinadas por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y se llevan a cabo en inmuebles ubicados en el municipio de Puerto Barrios, Izabal.

"El objetivo de estas acciones es recolectar indicios que permitan establecer la participación de los integrantes de esta red delictiva, fortalecer el proceso de investigación y contribuir al esclarecimiento de los hechos", explicó el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.

Agregó que, hasta el momento, durante las diligencias se reporta la incautación de Q214,590.00 en efectivo, seis teléfonos celulares y un arma de fuego.

Foto embed
El personal de la PNC y el MP en el marco de los operativos contra el tráfico de migrantes. - Ministerio Público

¿Qué se sabe sobre la estructura y su forma de operar?

En el marco de las investigaciones, se ha podido identificar y desarticular a una agrupación criminal vinculada al tráfico ilícito de personas que opera en zonas fronterizas, específicamente las que conectan con Honduras y México.

Los integrantes de la estructura evaden controles migratorios para trasladar a extranjeros dentro del territorio nacional. Después, utilizando incluso vehículos de tres ruedas, conocidos como "tuc tuc", los movilizan por distintas carreteras.

La ruta que cubren se inicia desde los puntos fronterizos con la república de Honduras. Posteriormente, se traslada a las víctimas de manera ilegal por Guatemala con destino a diferentes fronteras con México y, en la mayoría de los casos, con Estados Unidos de América como lugar final.

En el marco de este operativo, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de fortalecer las investigaciones, atender denuncias y mantener control en áreas identificadas como "mercados criminales", contribuyendo así a la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

