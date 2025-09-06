Capturan a esposos implicados en ataque armado en Mixco

Las fuerzas de seguridad reportaron este sábado 6 de septiembre la captura de una pareja de esposos señalada de ser la presunta responsable de cometer un ataque armado en el que murieron dos adultos y resultó herido un niño.
En seguimiento a este crimen, la Policía Nacional Civil (PNC) implementó un operativo que permitió localizar a los sospechosos cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta en la 21 avenida, sector Loma Linda, en la zona 11 del municipio de Mixco, Guatemala
Se trata de Marco Ruano, de 27 años, alias "Fantasma", quien cuenta con dos antecedentes por posesión para el consumo y promoción o estímulo a la drogadicción, ambos de 2024; y Andrea Santos, de 22 años, alias "Chaparra".
"Ambos son esposos y forman parte de la pandilla del Barrio 18, quienes presuntamente se dedican al sicariato y venta de drogas en el sector", detalló el informe policial.
Agregó que, al momento de la detención, se les decomisó una pistola calibre 9 milímetros que portaban de forma ilegal, la cual además tiene reporte de haber sido robada en 24 de agosto de este año en la zona 4 de Mixco. También se les decomisó un cargador y 13 municiones.
Acerca del crimen
El hecho de violencia ocurrió esta semana en la zona 11 de Mixco. Las víctimas son un hombre de 26 años y una mujer de 45, quienes perdieron la vida de inmediato tras ser atacados con arma de fuego en la vía pública. Mientras tanto, que un niño de ocho años resultó herido y fue trasladado a un hospital.
Según investigaciones, presuntamente los detenidos hoy son los responsables de darles muerte a estas personas, por lo que fueron puestos a disposición de los órganos de justicia para dilucidar su situación legal.
Mientras tanto, las investigaciones sobre el doble homicidio continúan. Hasta ahora, de acuerdo con la PNC, se ha podido conocer que quien ejecutó el ataque era una mujer que vestía pantalón negro, acompañada de un hombre que conducía una motocicleta.