Caminata llama a la protección de los animales en el país

El parque Jocotenango de la zona 2 capitalina, antes llamado Parque Morazán, fue el punto de encuentro para que cientos de amantes de los animales se congregaran para realizar la tercera marcha por el bienestar animal. El evento desarrollado este domingo 7 de septiembre de 2025 congregó a varias personas que, junto a sus mascotas, se expresaron en favor de los animales por medio de carteles.
Todavía falta crear bastante conciencia, de que los animales también son seres que sienten y que pueden aprender a ser más que simplemente mascotas, como un perro guardián, por ejemplo", aseguró uno de los participantes, identificado únicamente como Freddy.
El entrevistado recalcó que Guatemala aún está muy atrasada en materia de protección a los animales, por lo que se deben crear sanciones en contra de las personas que practican la crueldad animal. Asimismo, consideró que se deben tomar acciones en contra de las personas que tienen a sus mascotas en condiciones poco dignas.
Luis Girón, participante de la marcha, explicó que buscan una normativa para que existan herramientas más efectivas para el control de los animales, de los perros y gatos, sobre todo. En general, buscan que la ley tenga un poco más de alcance, para que se pueda actuar más inmediatamente.
Sin embargo, Girón consideró que el tema es complicado porque hace falta interés y voluntad de las autoridades para que la ley sea un poco más robusta, para que se pueda poner en práctica en favor de los animales.
Durante la caminata, los amos de las mascotas participantes demostraron su lado creativo al vestir a sus mascotas con prendas a la moda. En el trayecto, los participantes llevaron a sus perros con playeras, pañuelos y otras prendas en las que se podían leer demandas en favor de los animales.
La marcha recorrió la 6a. avenida de la zona 2 para que el evento finalizara en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde los participantes lanzaron consignas en favor de los animales domésticos.