Tráiler abandonado obstaculiza paso en Santa Catarina Pinula

Una situación complicada se observa este lunes 8 de septiembre en cuanto al tránsito debido a que fue abandonado un tráiler en el kilómetro 8.5 de la ruta que conduce desde Muxbal hacia CA-1 Oriente. Debido a esta situación, quedó cerrado el paso en la salida del municipio de Santa Catarina Pinula, en San Remo, por el área El Pueblito.
Las autoridades municipales de la localidad dieron a conocer que se recibió una alerta con respecto a la presencia de este vehículo de transporte pesado que aparentemente presentaba fallas mecánicas y mantenía cerrados varios carriles en el sector.
Cuando los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se presentaron al lugar para brindar asistencia al conductor, constataron que esta persona no estaba en el lugar. Aparentemente, al observar el escenario difícil que enfrentaba habría decidido retirarse.
Entonces, comenzaron las gestiones para buscar la manera de movilizar este cabezal que llevaba su respectiva plataforma, cargada con gran cantidad de sacos de cemento.
Aplicarán multas por abandono del tráiler
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, indicó que después de varios minutos de trabajo del personal municipal, se determinó que el tráiler no contaba con diésel y tenía descargada la batería.
"Nuestro equipo lo abasteció de combustible para poder arrancarlo y liberar la vía. Ya se contactó al dueño y se dirige al lugar, según sus indicaciones, no tiene reporte de robo, al parecer el piloto huyó, abandonado el tráiler en el lugar", explicó Siero.
También señaló que se trasladó maquinaria municipal al área donde se mantiene el cierre para llevar a cabo las gestiones necesarias y poder liberar la vía lo antes posible.
Finalmente, el tráiler fue movilizado y se llevaron a cabo las gestiones para su traslado al predio municipal. El jefe edil indicó que se le impondrán todas las multas correspondientes por lo sucedido.
Piden tomar rutas alternas
Se informó que este incidente impacta en el tránsito en la 20 calle de la zona 10 capitalina y la conexión para descender por el Pueblito y tomar Villa Canales, así como áreas aledañas.
Aunque ya se retiró el obstáculo, persiste la alta carga vehicular y congestionamiento. Por ello, se recomendó a los usuarios utilizar como ruta alterna la vía exclusiva.