 Motorista y agente de la PMT se enfrentan a golpes
Nacionales

VIDEO. Motorista y agente de la PMT se enfrentan a golpes en plena vía pública

Testigos graban el momento en que una agente de la PMT y una motorista se van a los golpes.

Enfrentamiento entre motorista y agente de la PMT., Captura de pantalla video X.
Enfrentamiento entre motorista y agente de la PMT. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una mujer motorista y una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) protagonizaron una pelea en plena jornada laboral en el sector conocido como La Cuchilla de El Milagro, hacia Ciudad Quetzal.

Las imágenes, captadas por un testigo con su celular, evidencian cómo la agente somete a la motorista tomándola del cabello y llevándola al suelo por varios segundos, hasta que otros agentes de tránsito intervienen y logran separarlas. Sin embargo, en otro fragmento del mismo clip, se observa nuevamente a la policía sujetando del cabello a la motorista, esta vez en el suelo.

Hasta el momento se desconoce qué provocó el enfrentamiento, pero el video se ha viralizado rápidamente, generando comentarios y críticas en redes sociales por la forma en que actuó la agente de tránsito.

Mujer golpeando a agente de la PMT

Este hecho ocurre pocos días después de otro incidente similar registrado en Villa Nueva. Un video que también se hizo viral muestra cómo una mujer y una agente de la PMT de ese municipio se enfrentaron a golpes en la Calle Real.

En las imágenes se observa a ambas mujeres jaloneándose el cabello, dándose puñetazos y arañazos en plena vía pública, sin que ninguna persona interviniera en el momento.

Captan en video a mujer golpeando a agente de la PMT

Video muestra pelea entre mujer y agente de la PMT de Villa Nueva.

De acuerdo con lo observado en ese video, la agresora no tenía relación con el tránsito, ya que aparece vestida con ropa deportiva y caminaba por el sector. Hasta ahora, la PMT de Villa Nueva no ha emitido un pronunciamiento sobre el altercado.

