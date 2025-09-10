Zona 1: explosión en tendido eléctrico registrada en video

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una explosión en el tendido eléctrico provocó un corte de energía sobre la 10ª calle, entre 11ª y 12ª avenida, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, cerca de la iglesia Santo Domingo. La detonación afectó el funcionamiento de varios semáforos en el sector y generó preocupación entre los conductores y peatones.
Según las imágenes, se observa un destello y humo provenientes del cableado, seguido de un apagón inmediato en la zona. Testigos indicaron que la explosión fue audible a varios metros y que el tránsito se vio afectado de manera significativa mientras los semáforos dejaron de funcionar.
De acuerdo con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), este miércoles se registró una interrupción en el servicio eléctrico en el sector comprendido entre 6ª y 13 avenida, así como 11 y 6ª calle de la zona 1 de la ciudad capital.
El evento inició a las 7:40 a.m. por lo que se inició una revisión, en la que identificaron que, por causas no han podido establecer, uno de los equipos que controlan el suministro de energía en el sector sufrió una ruptura, lo que ocasionó la interrupción. No obstante, indicó que el suministro eléctrico fue restablecido de manera paulatina hasta su normalización total a las 9:10 a.m.
Sectores afectados por falta de energía eléctrica
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), explicó que los sectores del Centro Histórico que resultaron afectados por falta de energía eléctrica fueron atendidos para regular el tránsito vehicular. Los puntos afectados incluyen la 10ª avenida, 8ª calle, 10ª calle cerca de la 9ª avenida y 8ª calle entre 13ª y 14ª avenidas. Montejo pidió a los conductores "mucha precaución" al transitar por estas zonas.
Las autoridades de tránsito emitieron una alerta este miércoles 10 de septiembre, indicando que la falta de energía tiene impacto directo en el funcionamiento de los semáforos y, por ende, en la circulación vehicular en el Centro Histórico.
Se recomienda a los automovilistas y peatones mantener precaución y seguir las indicaciones del personal de tránsito mientras se normaliza el servicio eléctrico en la zona afectada.