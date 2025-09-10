 ¡Precaución! Semáforos sin funcionar en Centro Histórico por falta de energía
Nacionales

¡Precaución! Semáforos sin funcionar en Centro Histórico por falta de energía

La PMT envió personal a las áreas afectadas para la administración del tránsito.

Los semáforos no están funcionando en sectores de zona 1 por falta de energía., PMT capitalina/Montejo
Los semáforos no están funcionando en sectores de zona 1 por falta de energía. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala emitieron una alerta este miércoles 10 de septiembre en seguimiento a la falta de energía que se reporta en varios puntos de la zona 1, lo cual incide en el funcionamiento de los semáforos y, en consecuencia, tiene impacto en el tránsito.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que son los sectores del Centro Histórico que esta mañana permanecen sin energía eléctrica, por lo que se da seguimiento a esta situación. 

Montejo señaló que las áreas afectadas son las siguientes:

  • 10ª avenida.
  • 8ª calle.
  • 10ª calle, cerca de la 9ª avenida.
  • 8ª calle, entre 13 y 14 avenidas.

"A todos estos puntos hemos enviado personal para la administración del tránsito. Por favor, mucha precaución", expresó el funcionario municipal.

Empresa da seguimiento a falta de energía

La Empresa Eléctrica de Guatemala S. A. (EEGSA) se pronunció por medio de una publicación en sus redes sociales acerca de la situación que se tiene esta mañana en el Centro Histórico.

"Presentamos inconvenientes en nuestro servicio. El área afectada se encuentra alrededor de 6ta y 13 avenida, 11 y 6ta calle de la zona 1 ciudad. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio", señaló.

