Operativo de FECI contra estructura de robo de propiedades

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), implementó este miércoles 10 de septiembre un operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), en seguimiento a investigaciones relacionadas con el despojo de propiedades.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador indicó que están en desarrollo 15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu y Totonicapán.
"Las diligencias se realizan con el propósito de desarticular una estructura criminal que presuntamente se dedica al robo y despojo de propiedades", explicó la oficina.
Otros operativos en desarrollo
Entre otros operativos a cargo de la fiscalía y las fuerzas de seguridad, se informó que se ejecutan 18 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, San Juan Sacatepéquez, Chinautla, Villa Nueva, San Pedro Ayampuc y Quetzaltenango.
Las acciones están a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, por medio de sus agencias de Quetzaltenango y la sede central, que trabajan en coordinación con la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con el ente investigador, las diligencias están enfocadas en impactar a la clica "Crazy Gangster", de la pandilla del Barrio 18.
La PNC indicó que preliminarmente ya se reportan pandilleros neutralizado; sin embargo, no se ha confirmado una cantidad específica de personas detenidas.
Además, la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, en coordinación con el fiscal regional Metropolitano y con el apoyo de la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC, se encuentra realizando ocho diligencias de allanamiento en las zonas 7, 17 y 24 capitalina, en seguimiento a pesquisas en curso.
"El operativo tiene como objetivo recolectar indicios que fortalezcan las investigaciones relacionadas con muertes violentas de mujeres", detalló el MP.
Por aparte, se informó que ka Fiscalía Municipal de Livingston, en coordinación con la fiscalía regional IV Nororiente y la Policía Nacional Civil realizó diligencias de allanamiento en un inmueble de la aldea Los Laureles, Livingston, Izabal. Estas acciones se llevaron a cabo en seguimiento a una investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa.