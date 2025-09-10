Juicio a implicados en crimen del alcalde de Chuarrancho

El Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió este miércoles 10 de septiembre enviar a juicio a dos personas implicadas en el ataque armado en el que perdió la vida el alcalde de Chuarrancho, Gerson Saúl Ajcuc.
Los sindicados son Erick Solórzano Pirir y Oscar Alfredo Martínez, a quienes la fiscalía señala de ser sospechosos de participar en el hecho de violencia ocurrido en febrero de 2025 en un sector de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. El delito que se les atribuye es asesinato.
La judicatura programó para el 17 de septiembre la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la cual se conocerá cuándo iniciaría el debate y qué tribunal de sentencia penal estaría a cargo de su desarrollo.
Crimen e implicación de los acusados
El día del crimen, el jefe edil se conducía a bordo de un vehículo y cuando transitaba en el kilómetro 12.1 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 18 capitalina. Fue agredido con arma de fuego por individuos a bordo de una motocicleta.
Los bomberos localizaron a la víctima en estado inconsciente en el interior del automóvil, en el asiento del conductor, y de inmediato le brindaron asistencia.
A pesar de los esfuerzos de los socorristas para restablecer sus signos vitales, esto no fue posible debido a la gravedad de las heridas que presentaba, por lo que se declaró su muerte en el lugar.
Solórzano y Martínez fueron detenidos luego del ataque. Según las investigaciones, el día del hecho salieron de la colonia El Caracol, zona 18, luego de recibir la alerta de que el alcalde ya estaba en camino al municipio procedente de una reunión. Al llegar a la cuesta del Águila, le dispararon en repetidas ocasiones.
Posteriormente, los atacantes retornaron sobre la ruta al Atlántico, pasando frente a la escena del crimen. Después, llegaron nuevamente a la colonia "el Caracol", donde Solórzano descendió de la motocicleta y su cómplice continuó la marcha hacia otro destino.
Durante la audiencia se revelaron otros detalles cruciales del crimen, entre estos, el monto cobrado por los supuestos sicarios, el cual asciende a Q20 mil.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7