 Roban un carro en minutos en la colonia Landívar
Nacionales

Video muestra cómo roban un carro en minutos en la colonia Landívar

Cámaras captan robo de vehículo en minutos en la colonia Landívar, zona 7.

Roban carro en zona 7., Captura de pantalla video X.
Roban carro en zona 7. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un automóvil fue robado en cuestión de minutos en la colonia Landívar, zona 7 de la capital. El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre y quedó documentado en un video de cámaras de seguridad.

Según el propietario, dejó estacionado su vehículo alrededor de las 6:00 horas en la 3a calle, entre 2a y 3a avenidas, mientras realizaba una diligencia laboral antes de ingresarlo a un parqueo. Al regresar, horas más tarde, el automóvil ya no se encontraba en el lugar.

De acuerdo con las imágenes de vigilancia, un hombre de la tercera edad se acercó al carro, mientras otro individuo a bordo de una motocicleta permanecía en los alrededores, aparentemente para vigilar la zona. En segundos, el adulto mayor abrió la puerta del copiloto, abordó el vehículo y lo condujo fuera del área. Todo el proceso tomó menos de dos minutos.

Propietario de vehículo robado hace un llamado

El propietario indicó que el automóvil ha sido su herramienta de trabajo durante años y confirmó que interpuso la denuncia ante las autoridades. También advirtió que los responsables podrían intentar venderlo y recomendó a la ciudadanía verificar la procedencia de cualquier vehículo ofrecido para evitar estafas.

El video ha generado reacciones en redes sociales, principalmente por la participación de un adulto mayor en el robo, lo que ha llamado la atención por la aparente experiencia con la que actuó.

Hasta ahora, las autoridades no han brindado información sobre la localización del vehículo ni sobre capturas relacionadas con el caso.

