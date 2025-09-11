 Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

La PMT de la Ciudad de Guatemala también espera que se desarrollen unos 500 desfiles en los próximos días.

Compartir:
Foto: Omar Solís
Todos los años, el Obelisco recibe a miles de visitantes por el encendido del fuego patrio. / FOTO: Foto: Omar Solís/ArchivoEU.

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó este jueves 11 de septiembre de 2025 que para los próximos días se espera el recorrido de al menos 1 mil 500 antorchas y 500 desfiles con motivo del 204 aniversario de la Independencia. En ese sentido, Montejo explicó que el epicentro del recorrido de antorchas será la Plaza del Obelisco, entre las zonas 9, 10, 13 y 14.

Por ello, Montejo señaló cuáles pueden ser las vías alternas destacando las conexiones hacia la Avenida Hincapié, para llegar a la colonia Santa Fe, en la zona 13. Quienes recorran esta ruta podrán llegar al sector del Aeropuerto Internacional La Aurora y también al sector del Insivumeh.

Otras rutas que vale la pena utilizar en el marco de estas celebraciones son los bulevares siguientes:

  • Los Próceres,
  • Vista Hermosa,
  • Rafael Landívar,
  • Austriaco,
  • Calzada La Paz.

Montejo también mencionó otras rutas como Las Charcas, Tulam Tzu y bulevar La Democracia, debido a los desfiles que se estarán llevando a cabo este 15 de septiembre. El entrevistado resaltó que el desfile mayor se realizará en el Centro Histórico.

Por el sector del Centro Histórico, Montejo sugirió usar rutas como la 24 calle de la zona 1, Avenida del Cementerio, la Avenida Elena, Calle Martí y Periférico. El experto recordó que, si bien en el Centro Histórico se desarrolla el desfile más grande de la capital, también están programados otros desfiles en barrios y colonias aledañas.

Otras vías alternas

Montejo añadió que las vías alternas para el desfile del 15 de septiembre, que se realizará de 7:00 de la mañana a 14:00 horas, incluyen la 24 calle de la zona 1, que comunica hacia el Puente Olímpico y Avenida Bolívar. Otra opción es la Avenida del Cementerio hacia la Avenida Elena en las zonas 1 y 3.

El vocero indicó que otro tramo vehicular importante es el que va del Periférico y hacia la Calle Martí. "También se consideran las conexiones del bulevar Vista Hermosa, bulevar La Asunción y la parte alta del Centro Histórico", agregó.

Reportan al menos 8 heridos por choque de microbús y tráiler

La colisión ocurrió en la aldea El Progreso, municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez.

¿Cuándo empieza el recorrido de antorchas?

El entrevistado indicó que, desde mañana, empezarán a llegar varios grupos desde muy temprano al Obelisco para encender las antorchas. "Para el domingo, en el transcurso del día, se espera la llegada de vecinos de distintos barrios y colonias para encender el fuego patrio", narró.

El próximo viernes 12 de septiembre tiene programadas varias actividades, entre estas las caravanas de estudiantes de distintos centros escolares. Además, se prevé la llegada de empleados de diferentes empresas para encender antorchas por la independencia.

Con información del periodista Lester Ramírez.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos