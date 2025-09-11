Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó este jueves 11 de septiembre de 2025 que para los próximos días se espera el recorrido de al menos 1 mil 500 antorchas y 500 desfiles con motivo del 204 aniversario de la Independencia. En ese sentido, Montejo explicó que el epicentro del recorrido de antorchas será la Plaza del Obelisco, entre las zonas 9, 10, 13 y 14.
Por ello, Montejo señaló cuáles pueden ser las vías alternas destacando las conexiones hacia la Avenida Hincapié, para llegar a la colonia Santa Fe, en la zona 13. Quienes recorran esta ruta podrán llegar al sector del Aeropuerto Internacional La Aurora y también al sector del Insivumeh.
Otras rutas que vale la pena utilizar en el marco de estas celebraciones son los bulevares siguientes:
- Los Próceres,
- Vista Hermosa,
- Rafael Landívar,
- Austriaco,
- Calzada La Paz.
Montejo también mencionó otras rutas como Las Charcas, Tulam Tzu y bulevar La Democracia, debido a los desfiles que se estarán llevando a cabo este 15 de septiembre. El entrevistado resaltó que el desfile mayor se realizará en el Centro Histórico.
Por el sector del Centro Histórico, Montejo sugirió usar rutas como la 24 calle de la zona 1, Avenida del Cementerio, la Avenida Elena, Calle Martí y Periférico. El experto recordó que, si bien en el Centro Histórico se desarrolla el desfile más grande de la capital, también están programados otros desfiles en barrios y colonias aledañas.
Otras vías alternas
Montejo añadió que las vías alternas para el desfile del 15 de septiembre, que se realizará de 7:00 de la mañana a 14:00 horas, incluyen la 24 calle de la zona 1, que comunica hacia el Puente Olímpico y Avenida Bolívar. Otra opción es la Avenida del Cementerio hacia la Avenida Elena en las zonas 1 y 3.
El vocero indicó que otro tramo vehicular importante es el que va del Periférico y hacia la Calle Martí. "También se consideran las conexiones del bulevar Vista Hermosa, bulevar La Asunción y la parte alta del Centro Histórico", agregó.
¿Cuándo empieza el recorrido de antorchas?
El entrevistado indicó que, desde mañana, empezarán a llegar varios grupos desde muy temprano al Obelisco para encender las antorchas. "Para el domingo, en el transcurso del día, se espera la llegada de vecinos de distintos barrios y colonias para encender el fuego patrio", narró.
El próximo viernes 12 de septiembre tiene programadas varias actividades, entre estas las caravanas de estudiantes de distintos centros escolares. Además, se prevé la llegada de empleados de diferentes empresas para encender antorchas por la independencia.
Con información del periodista Lester Ramírez.