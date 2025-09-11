 Reportan al menos 8 heridos por choque de microbús y tráiler
Nacionales

Reportan al menos 8 heridos por choque de microbús y tráiler

La colisión ocurrió en la aldea El Progreso, municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez.

Se desconocen las causas de la colisión que dejó por lo menos ocho heridos., Bomberos Voluntarios.
Se desconocen las causas de la colisión que dejó por lo menos ocho heridos. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios de Mazatenango reportaron que un microbús y un tráiler chocaron en aldea el Progreso, departamento de Suchitepéquez, durante la mañana de este jueves 11 de septiembre de 2025. Como saldo, los paramédicos reportaron al menos ocho personas heridas que ameritaron atención prehospitalaria y el traslado a un centro asistencial.  

Los rescatistas precisaron que el accidente ocurrió en el kilómetro 155.5 de la CA2, en la entrada a la aldea El Progreso. Los expertos en atención médica reportaron que "al llegar al lugar se constató que un microbús y un vehículo del transporte pesado colisionaron".

El departamento de comunicación del citado cuerpo de rescate precisó que fue personal de la sexta compañía la que brindó atención pre hospitalaria a los afectados. Asimismo, refirió que se trasladó a las personas afectadas hacia el Hospital Nacional De Mazatenango.

El listado de los heridos

Según el recuento de los cuerpos de rescate, las personas heridas que fueron atendidas de emergencia son las siguientes:

  • Petrona Araceli Yos Yac, de 32 años,
  • Maribel Ramirez Sazo, de 21 años,
  • Manuela Cot Bautista, de 51 años,
  • María Paola Jac Zaculeu, de 22 años,
  • Francisco Sazo, de 58 años,
  • Gabriel Monzón, de 17 años,
  • Carina Chiba, de 20 años,
  • Isaías Chay Mejía, de 22 años.
