Hechos de violencia cobran dos vidas durante la madrugada

Según los cuerpos de rescate, la mañana de este jueves 11 de septiembre de 2025 ocurrieron dos ataques armados que cobraron la vida de dos hombres. En el primer escenario, Bomberos Municipales fueron alertados por una balacera ocurrida en la 38 calle y 22 avenida de la colonia El Rosario, zona 18 capitalina.
Los paramédicos narraron que en ese lugar un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue agredido con arma de fuego. Al momento de ser evaluado, los rescatistas confirmaron que la víctima carecía de signos vitales, por las lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Mientras tanto, hombres armados dispararon en contra de otro hombre en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. Los rescatistas a cargo narraron que, al evaluar al afectado, también confirmaron que había fallecido.
En este segundo caso, los rescatistas no dieron detalles de la identidad de la víctima, pero dieron aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. En ambos escenarios no se reportaron complicaciones con el tránsito vehicular.