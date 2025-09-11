Incendio amenazaba varias casas de Las Ilusiones, zona 18

Bomberos Voluntarios reportaron haber pagado "un incendio de gran magnitud" durante la madrugada de este jueves 11 de septiembre de 2025. Los uniformados reportaron que el siniestro se suscitó en el lote 6, manzana D, sector de El Mirador, colonia Las Ilusiones de la zona 18.
Los rescatistas narraron que "el fuego fue controlado desde diferentes flancos, evitando que se propagara a viviendas aledañas". Asimismo, compartieron imágenes en las que se pudo observar que para controlar las llamas utilizaron mangueras de alta presión, gracias al uso de camiones cisterna y motobombas.
Por el momento, los paramédicos no reportaron personas heridas o con quemaduras a causa del siniestro. Tampoco dieron detalles acerca de los costos de las pérdidas materiales ni del agua que fue utilizada para apagar el fuego que se originó durante la madrugada.
En las imágenes, se pudo observar que para controlar las llamas, los apagafuegos tuvieron que hacer uso de linternas, porque la oscuridad de la madrugada y la fuerte presencia del humo impedían tener una visibilidad clara. Asimismo, los expertos utilizaron máscaras de gas, para evitar verse afectados por la inhalación de gases y humo.
Nuevo incendio en la zona 11 de Mixco
Más tarde, Bomberos Municipales de Chinautla reportaron otro incendio estructural, pero este se ubicó en la habitación de una vivienda de la 16 avenida, en la colonia Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco. Los citados rescatistas trabajaron en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala para evitar que las llamas alcanzaran otros ambientes de la vivienda de dos niveles.
En este caso tampoco se reportaron personas heridas o afectadas por el humo que procedía del incendio. Los propietarios del lugar continúan haciendo las evaluaciones para cuantificar las pérdidas materiales.