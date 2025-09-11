 MSPAS reporta la muerte de 34 niños por desnutrición aguda
Nacionales

MSPAS reporta la muerte de 34 niños por desnutrición aguda

Según la cartera salubrista, unos 4 menores han muerto al mes por esta causa durante este año.

maria-raquel-reportaje-de-desnutricion-y-pobreza-22.jpg
FOTO:

Según datos recientes de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), del 1 de enero al 31 de agosto del presente año, se reportan el fallecimiento de 34 menores de 5 años de edad por desnutrición aguda a nivel nacional. La entidad añadió que los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Escuintla, Retalhuleu y Alta Verapaz son los que reportan la mayoría de casos.

De esos datos, la cartera salubrista añadió que, 26 menores han fallecido en un hospital público y el resto, siendo 8, perecieron dentro de su vivienda. Además, la instancia indicó que el 59 % de los menores fallecidos son niños y el 41 % han sido niñas.

En ese contexto, el MSPAS indicó que están analizando 191 casos sospechosos de mortalidad por desnutrición aguda en el país. La entidad también reportó que, en el mismo periodo del año pasado, se tenían documentados 45 decesos de menores por desnutrición aguda a nivel nacional.

