 Detienen a maestro y entrenador por abuso de menores
Nacionales

Capturan a maestro y entrenador de fútbol señalados de usar su posición para abusar de menores

Las autoridades localizaron material pornográfico y otros indicios durante los operativos que permitieron detener a los sospechosos.

Momento en el que se ejecutó la captura de un maestro en la zona 5., PNC
Momento en el que se ejecutó la captura de un maestro en la zona 5. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que dos maestros fueron capturados por estar señalados de que, aprovechándose de su posición, supuestamente cometieron abusos sexuales contra menores de edad y crearon material pornográfico.

