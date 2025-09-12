Detienen a maestro y entrenador por abuso de menores

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que dos maestros fueron capturados por estar señalados de que, aprovechándose de su posición, supuestamente cometieron abusos sexuales contra menores de edad y crearon material pornográfico.
Nacionales
Capturan a maestro y entrenador de fútbol señalados de usar su posición para abusar de menores
Las autoridades localizaron material pornográfico y otros indicios durante los operativos que permitieron detener a los sospechosos.
- por Nancy Alvarez
- 07:40, Sep 12 2025
