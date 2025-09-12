 Guatemala captura a narcotraficante buscado por EE. UU.
Nacionales

Guatemala captura a presunto narcotraficante solicitado en extradición por Estados Unidos

Hamilton Paz, alias "La Osa", es requerido por una corte del Distrito Este de Texas por conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

Compartir:
Hamilton Paz, alias “La Osa”, fue localizado durante un operativo en San Marcos., PNC
Hamilton Paz, alias “La Osa”, fue localizado durante un operativo en San Marcos. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este viernes, 11 de septiembre, a Hamilton Josué Paz Fuentes, de 34 años, conocido como "La Osa", quien es requerido por la justicia de Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

La captura se logró durante un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, en la aldea El Sitio, en el municipio de Catarina, en el departamento de San Marcos, situada en el suroeste, fronteriza con México.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, destacó mediante sus canales oficiales que "La Osa" fue detenido en "otro operativo de precisión liderado por los agentes antinarcóticos".

Esta detención se suma a la captura de Esdras Gamaliel Carbajal Guerra, alias "Keka", realizada el jueves de esta semana por agentes de la SGAIA en la aldea Chacté, del municipio de San Luis Petén, en la provincia norteña de Petén, fronteriza con México y Belice.

Vínculos con el narcotráfico

Carbajal Guerra es requerido por una corte del Distrito Este de Texas por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento, intención y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos.

Según la cartera del Interior, el detenido habría integrado una organización de narcotráfico que operaba en América del Sur, Centro y Norteamérica. Se determinó que, entre 2016 y abril de 2024, estuvo a cargo del traslado y la administración de drogas en Guatemala y Honduras, así como en otras partes de la región.

Con la aprehensión de "La Osa", el número de personas capturadas con fines de extradición en 2025 asciende a 23, de las cuales 13 están vinculadas al narcotráfico.

En lo que va de 2025, también las fuerzas públicas de Guatemala han decomisado más de siete toneladas de cocaína.

En Portada

EN IMÁGENES. Guatemaltecos se dan cita a la plaza Obelisco para encender el fuego patriot
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemaltecos se dan cita a la plaza Obelisco para encender el fuego patrio

08:18 AM, Sep 12
Selección Nacional: Diputado José Chic hace varias peticiones a Federaciónt
Deportes

Selección Nacional: Diputado José Chic hace varias peticiones a Federación

12:13 PM, Sep 12
Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfilest
Nacionales

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfiles

09:32 AM, Sep 12
Automóvil de lujo, posiblemente único en Guatemala, es abandonado en la vía pública tras colisiónt
Nacionales

Automóvil de lujo, posiblemente único en Guatemala, es abandonado en la vía pública tras colisión

12:41 PM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.JusticiaMundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos