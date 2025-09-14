 Erradican matas de marihuana valoradas en Q4.5 millones
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, calificó de "duro golpe al narcotráfico" estas acciones de la PNC.

El operativo se desarrolló el pasado sabado. , PNC de Guatemala.
El operativo se desarrolló el pasado sabado. / FOTO: PNC de Guatemala.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó este domingo 14 de septiembre de 2025 que agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) erradicaron un total de 12 mil matas de marihuana en e departamento de Totonicapán. El jefe del Interior mencionó que la incineración de las plantas se ejecutó el pasado sábado, lo que calificó como un "duro golpe al narcotráfico"-

El funcionario consideró que la droga eliminada tiene un valor que asciende a un total de Q4.5 millones y celebró que con el procedimiento legal que realizaron evitarán que más de 3 millones de cigarros de la hierba lleguen a los jóvenes del país.

Los operativos realizados por elementos de Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) se efectuaron en los terrenos donde fue ubicada la hierba, de la cual 4 mil estaban en su fase de aprovechamiento. Asimismo, 8 mil estaban en su fase de crecimiento.

Los uniformados indicaron que los operativos se efectuaron, como parte de las acciones estratégicas, agentes antinarcóticos de SGAIA. Las acciones se desarrollaron en el caserío Jutacaj, aldea Xequemeyá, Momostenango, Totonicapán.

