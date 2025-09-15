 Británico ataca con hacha a trabajador de hotel en Guatemala
Nacionales

"Mi dios me lo ordenó": británico ataca con hacha a trabajador de hotel en Guatemala

Según la investigación preliminar, el ciudadano extranjero afirmó pertenecer a una secta de orientación musulmana.

El ciudadano británico fue detenido por las fuerzas de seguridad guatemaltecas., PNC
El ciudadano británico fue detenido por las fuerzas de seguridad guatemaltecas. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad de Guatemala dieron a conocer que este lunes, 15 de septiembre, fue capturado un ciudadano británico por ser el presunto responsable de atacar con un hacha a un trabajador de hotel en el interior de un establecimiento ubicado en la 7ª avenida norte, en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el extranjero, de 68 años, fue detenido por el personal de la comisaría 74 que atendió un caso de violencia en este lugar, donde se confirmó que un hombre había sido agredido de repente por otro.

De acuerdo con las investigaciones, el agresor utilizó un hacha táctica para atentar contra la vida del trabajador, identificado como Víctor Alberto Barillas Hernández, de 55 años, encargado de dicho hotel. Según el relato de la víctima, el ataque ocurrió de manera sorpresiva y sin mediar palabra.

El afectado presentaba múltiples heridas corto contundentes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue atendido por los cuerpos de socorro y posteriormente trasladado de emergencia al Hospital Nacional, donde permanece bajo observación médica.

Orden de "su dios"

El reporte emitido por la PNC con base en la información recabada en el lugar de los hechos detalla que,  según las primeras pesquisas, el ciudadano extranjero habría actuado bajo motivaciones religiosas, cumpliendo instrucciones de "su dios".

En sus declaraciones, manifestó pertenecer a una secta de orientación musulmana y aseguró que una entidad divina le ordenó atentar contra personas que presentaran determinadas características físicas, las cuales, según su versión, coincidían con las de la víctima.

Ante la gravedad de los hechos, agentes de la Policía Nacional Civil procedieron de inmediato a la detención del señalado, quien fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para continuar con las diligencias legales.

Las autoridades nacionales informaron que el caso permanece bajo investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

