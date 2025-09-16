 Caricom pide a Guatemala cesar acciones contra Belice
Caricom exige a Guatemala desistir de sus "acciones agresivas" contra Belice

La Comunidad del Caribe (Caricom), de la que Belice es miembro, se pronunció tras incidentes en el río Sarstún.

La Comunidad del Caribe (Caricom) instó este martes, 16 de septiembre, a Guatemala a garantizar que sus fuerzas militares desistan de "ingresar ilegalmente a territorio beliceño", tras un incidente entre soldados de la Marina de Guatemala y la Fuerza de Defensa de Belice.

En un comunicado, Caricom urgió a Guatemala a no realizar "acciones agresivas que aumenten la tensión entre los países, desemboquen en un conflicto militar y pongan en peligro la seguridad de las personas que utilizan el río Sarstún."

Belice, miembro de Caricom, informó a la organización caribeña que en varias ocasiones, entre los pasados 10 y 13 de septiembre, elementos de las Fuerzas Armadas guatemaltecas ingresaron a territorio beliceño por el río Sarstún, que limita ambos países.

Los soldados izaron ilegalmente una bandera guatemalteca en territorio beliceño, intentaron embestir una embarcación militar beliceña y hostigaron e impidieron la navegación libre y pacífica de los beliceños por el río Sarstún, según recoge la nota de Caricom.

"Estas incursiones y acciones violaron flagrantemente la soberanía e integridad territorial de Belice", subrayó la organización regional de 15 países miembros.

Ejército seguirá resolviendo los temas de Belice de acuerdo a la ley

Las Fuerzas Armadas agregaron que trabajarán, “de manera permanente, sus funciones constitucionales, mediante patrullajes sobre el río Sarstoon, tal como siempre se ha hecho”.

Disputa Belice - Guatemala ante la CIJ

Caricom recordó el deber de Belice y Guatemala de abstenerse de cualquier acción que pueda exacerbar la disputa mientras la demanda de Guatemala se encuentre ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

También reiteró su llamado a ambos países para que cumplan urgentemente su compromiso de diseñar un mecanismo eficaz de cooperación para el río Sarstún y los espacios marítimos, con la asistencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por último, Caricom urgió a mantener la región del Caribe como una zona de paz y reafirmó su apoyo a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Belice.

En respuesta a la denuncia de Belice, el Ejército de Guatemala aseguró el pasado sábado que "estos hechos no son nuevos, sino que se han repetido a lo largo de los años, precisamente porque aún no se ha dado solución definitiva al diferendo territorial, insular y marítimo" entre ambos países.

Guatemala y Belice mantienen desde hace más de un siglo una disputa territorial que ha provocado tensiones entre ambos países. Guatemala presentó en diciembre de 2020 de manera oficial su demanda de reclamo territorial ante la CIJ.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

