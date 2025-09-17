Tribunal absuelve a exauxiliar fiscal, Astris Pimentel

El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal resolvió este miércoles 17 de septiembre absolver a Astrid Pimentel, exauxiliar fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a quien el Ministerio Público (MP) señaló de revelar información relacionada con el caso Manipulación de Justicia.
La exfuncionaria del ente investigador rindió esta mañana su última palabra ante la jueza Patricia Veraz Castillo y señaló que fue ilegal el actuar de la fiscalía en su contra, pues indicó que el delito por el que fue ligada a proceso se encuentra regulado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada lo cual, según la sindicada, "es totalmente falso".
"Lo que ellos omiten o prefieren no aclarar es que el delito de revelación de información confidencial o reservada únicamente es mencionado en esa ley como parte de un catálogo de delitos. Cuando se refiere a un grupo delictivo o a una organización criminal conformada por tres o más personas que se reúnen con el objetivo de causar o cometer varios delitos, entre los que se encuentra este cargo", expresó.
Agregó que, a criterio de la fiscalía, tan solo por estar mencionado ya supuestamente está regulado en las leyes guatemaltecas, lo que reiteró que no es verídico.
"Con ese fundamento tan aberrante, señora juez, es que yo me encuentro suspendida desde hace más de un año. Sin ingresos, sin trabajo. Es lamentable. Traigo a colación esto porque es lamentable que una institución en la que por tantos años y con tanto esfuerzo trabajé, lo único que quiera es causarme daño", puntualizó.
También hizo una solicitud específica a la jueza para que, tomando en cuenta la falta de argumentos para respaldar su posible vinculación con hechos ilícitos, se dictara una sentencia absolutoria a su favor.
Elementos probatorios no confirmaron ilegalidades
La jueza analizó los argumentos de Pimentel y las demás partes del proceso para poder emitir la resolución respectiva, en la que consideró que no se tuvieron por presentados los elementos probatorios correspondientes para confirmar la implicación de la exauxiliar fiscal en hechos contra la ley.
"Ni en los hechos que motivan la acusación contra la procesada ni en la prueba que se ha producido en la audiencia de debate, definitivamente no se encuentra que la conducta pueda encuadrarse en los hechos que son motivo de acusación, conforme lo dispone el artículo 67 de la ley de la Información Pública, ni tampoco puede establecerse que exista el daño que la fiscalía ha indicado que se ha ocasionado con la entrega de la información. En este caso, la propia juez contralora fue la que ordenó la entrega de los medios de investigación", señaló Veraz.
Esto tomando en cuenta que la fiscalía señaló a Pimentel supuestamente le entregó al abogado defensor del militar retirado Erick Melgar Padilla un dispositivo de almacenamiento que contenía los datos de identidad de las personas que declararon dentro del caso Manipulación de Justicia.
"Con todo ello, el tribunal considera que, en este caso, no es procedente. (Entonces se resuelve) declarar, en primer lugar, que absuelvo a la acusada Astrid Paola Pimentel de la comisión del delito de revelación de información confidencial o reservada", expresó la jueza.
Pimentel: "Ha sido una situación bastante complicada que me ha afectado demasiado"
Tras ser absuelta, la exauxiliar fiscal Astrid Pimentel explicó cómo le afectó este proceso penal en su contra y aseguró que, a pesar de que puede ser difícil, todavía se puede confiar en el sistema de justicia en Guatemala.
"Me tocó enfrentar un juicio que lamento que haya llegado hasta esta instancia. Ha sido una situación bastante complicada, muy difícil, no solo para mí, sino también para mi familia, que me ha afectado demasiado. Incluso ha afectado mi reputación, el trabajo que por tantos años hice en el Ministerio Público", dijo.
Agregó que, en primer lugar, está agradecida con Dios por el fallo emitido este día, pues señaló que "no la ha dejado sola" en medio de este proceso. "Soy creyente y agradezco mucho a Dios. En segundo lugar, agradezco a mi familia por su apoyo y a las personas que, sin conocerme, se avocaron a mí y me ofrecieron su apoyo", puntualizó.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7