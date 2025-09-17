 Denuncia ciudadana detiene escape de robamotos en zona 10
Nacionales

Denuncia ciudadana frustra escape de presunto robamotos en el Obelisco

La víctima aseguró que fue despojada de su motocicleta bajo amenazas de muerte. En redes sociales circula un video del hecho.

El sospechoso fue puesto a disposición de la justicia para dilucidar su situación legal. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este miércoles, 17 de septiembre, fue capturado un hombre que presuntamente estaría implicado en el robo de una motocicleta en el sector de la plaza el Obelisco, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), Marvin Joel Diaz Virula, de 18 años, alias "Chang", fue interceptado cuando intentaba escapar después de que el propietario de un vehículo de dos ruedas fue despojado del mismo.

"La acción se dio tras recibir una denuncia del asalto a mano armada ocurrido en el Obelisco, en la que se mencionaba que la víctima fue despojada de la motocicleta bajo amenazas de muerte a mano armada por un individuo", detalló la institución.

En ese contexto, la institución puso en marcha un operativo con el fin de ubicar al supuesto responsable y pudo llevar a cabo la aprehensión momentos después de que se dio el despojo. En ese momento, el sindicado transitaba por el sector de el Obelisco con dirección a la ruta de El Salvador.

El rastreo y operativo en seguimiento a este caso estuvo a cargo del personal del Grupo de Reacción Inmediata "Lobos" y de la comisaría 13, que en una acción policial y en respuesta a la denuncia ciudadana recibida, detuvo al supuesto delincuente en la 18 avenida y 25 calle de la zona 10.

Se informó que a alias "Chang" se le incautó una pistola que portaba ilegalmente, así como la motocicleta robada, de modelo 2026.

Robo captado en video

La PNC compartió parte de un video que circula en las redes sociales donde se observa la forma en la que se dio el robo de la motocicleta en la zona 10. En las imágenes se muestra a un individuo utilizando casco y portando un arma de fuego para amenazar a posibles víctimas.

"El sospechoso fue detenido minutos después del robo en respuesta a una denuncia ciudadana por el robo de una motocicleta por parte de sujetos armados que realizaron un disparo en el sector de el Obelisco. Policías del grupo Lobos inmediatamente persiguieron y capturaron a uno de los presuntos responsables", detalló el departamento de Comunicación Social de la PNC.

