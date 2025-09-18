 Belice rechaza postura de Guatemala sobre incidente en río
Belice rechaza el "intento" de Guatemala de "distorsionar" supuesta violación territorial

La disputa por la soberanía en la región del río Sarstún ha provocado tensiones entre ambos países durante más de un siglo.

Guatemala y Belice acuerdan diálogo tras incidente en Sarstoon., Captura de pantalla video Facebook.
Guatemala y Belice acuerdan diálogo tras incidente en Sarstoon. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

El Gobierno de Belice rechazó "el audaz intento" de su vecino Guatemala "de presentar hechos alternativos para distorsionar la narrativa" de un incidente entre soldados de ambos países, considerado una supuesta violación de su soberanía territorial.

"El Gobierno de Belice tiene conocimiento de un comunicado de prensa emitido por el Gobierno de la República de Guatemala sobre los recientes acontecimientos ocurridos en el río Sarstún entre el 10 y el 13 de septiembre de 2025", señala una nota oficial de la Cancillería de Belice.

Así, Belice "rechaza rotundamente el audaz intento del Gobierno de la República de Guatemala de presentar hechos alternativos para distorsionar la narrativa de lo ocurrido en el río Sarstún", cuya cuenca comparten y se disputan ambas naciones.

La disputa por la soberanía en la región del río Sarstún ha provocado tensiones entre ambos países durante más de un siglo. La semana pasada, el Gobierno de Belice se pronunció en un comunicado por la presunta violación de su soberanía territorial luego de la colocación de una bandera guatemalteca en la isla Sarstún.

El pasado jueves, el Gobierno de Belice publicó un comunicado titulado "Belice protesta por el incidente con la bandera guatemalteca en la isla Sarstún" y circuló en redes sociales un video donde se observa un intercambio de palabras entre soldados de los ejércitos de ambos países desde embarcaciones sobre ese río.

Y este miércoles el Gobierno de Guatemala rechazó "la pretensión" de Belice por "ejercer soberanía" sobre ese río, tras los señalamientos del vecino país sobre una presunta violación a su soberanía territorial, toda vez que lamentó que unidades de las Fuerzas de Defensa de ese país "ingresaron en territorio nacional por el río Sarstún, sin la autorización respectiva, en violación de la integridad territorial".

Cancillería guatemalteca lamenta incursión no autorizada de Belice en el río Sarstún

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazo enérgicamente la pretensión de ejercer soberanía sobre la isla Sarstún, que forma parte del territorio soberano guatemalteco.

Belice asegura que isla Sarstún está en su territorio

Belice recalcó que "no duda de su soberanía sobre su lado del río Sarstún" pero que "el hecho inalterable es que la frontera entre Belice y Guatemala se estableció en el Tratado de 1859 como el cauce medio del río Sarstún" y que "la isla Sarstún se encuentra dentro del territorio soberano de Belice".

Además, agrega el comunicado de la Cancillería beliceña, "el Tratado de 1859 establece que los cauces del río son igualmente libres y están abiertos a las embarcaciones de ambos países" y "en cualquier caso, la reclamación de Guatemala se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia para su resolución y resolución definitiva".

Ante ello, el Gobierno de Belice señaló que "espera con interés la reivindicación de su posición" pero que "mientras tanto, tanto Belice como Guatemala están obligados a abstenerse de cualquier acción que pueda exacerbar la disputa".

Belice refutó igualmente "las afirmaciones de Guatemala de que la Fuerza de Defensa de Belice actuó de manera provocativa" y que los "vídeos disponibles públicamente muestran claramente la conducta profesional, tranquila y comedida del personal militar de Belice, de la cual Belice se enorgullece".

Sin embargo, destacaron que "las tensiones de la última semana subrayan la urgencia de un mecanismo de cooperación en el Sarstún y los espacios marítimos" así como que "la finalización de dicho mecanismo sería una clara demostración del compromiso de ambos países con la paz y la seguridad en la zona".

Relación entre Guatemala y Belice

Las relaciones entre Guatemala y Belice empezaron en 1991, una década después de que Belice se independizara de Gran Bretaña en 1981. Sin embargo, Guatemala nunca aceptó las fronteras establecidas y mantiene una disputa territorial con el vecino país por el reclamo de unos 11.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio beliceño.

El diferendo fue sometido a disputa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) después de que Guatemala avalara en una consulta popular en 2018 llevar el caso a La Haya (Países Bajos) en 2019.

