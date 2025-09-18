 Tragedia en Escuintla: Motoristas arrastrados por río
Nacionales

Motoristas son arrastrados por río en Escuintla; una mujer murió

Un hombre que también viajaba en la motocicleta pudo ponerse a salvo.

Compartir:
En esta área fue hallado el cuerpo de la mujer arrastrada por el río en Escuintla., Bomberos Voluntarios
En esta área fue hallado el cuerpo de la mujer arrastrada por el río en Escuintla. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro informaron que durante la madrugada de este jueves 18 de septiembre se registró un incidente en el departamento de Escuintla derivado de las fuertes lluvias que afectaron el territorio nacional en las últimas horas. Una persona murió y otra resultó herida en el marco de esta emergencia.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, una motocicleta con dos personas a bordo fue arrastrada por la corriente de un río que estaba crecido. Esto ocurrió en la comunidad San Sur, en el límite entre el municipio de San Vicente Pacaya y Escuintla.

La institución fue notificada con respecto a esta situación, por lo que de inmediato coordinó el traslado de unidades al lugar para poder iniciar con las labores de búsqueda y rescate de las víctimas.

Leandro Amado, vocero de la institución, explicó que un hombre que viajaba en el vehículo de dos ruedas pudo ponerse a salvo y solamente fue necesario atenderlo en el lugar.

Mientras tanto, el personal comenzó con el proceso de rastreo del área para intentar encontrar a la otra persona afectada. Fue aproximadamente 5 kilómetros río abajo, entre unas siembras, que finalmente pudo ser hallada. Se trataba de una mujer, quien ya no contaba con signos vitales.

Al confirmar la muerte de esta persona, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes e implementaron el protocolo respectivo para poder retirar el cuerpo y trasladarlo hacia un área segura.

Las víctimas de este incidente ocurrido en Escuintla fueron identificadas como:

  • Alex René Rodríguez, sobreviviente.
  • iris Veraly Valles Arévalo, de 20 años de edad, fallecida.

Muertes por lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que 41 personas han fallecido a causa de incidentes generados durante la temporada de lluvias en el país. Asimismo, se tiene registro de cinco personas desaparecidas, 40 heridas, 34 albergadas, 3 mil 788 damnificadas y 18 mil 944 afectadas.

Las lluvias continuarán presentándose en el país en las próximas semanas, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por lo que se ha reiterado a la población mantener precaución y no acercarse a ríos crecidos, al igual que reportar incidentes a las autoridades.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos