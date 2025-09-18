Tragedia en Escuintla: Motoristas arrastrados por río

Los cuerpos de socorro informaron que durante la madrugada de este jueves 18 de septiembre se registró un incidente en el departamento de Escuintla derivado de las fuertes lluvias que afectaron el territorio nacional en las últimas horas. Una persona murió y otra resultó herida en el marco de esta emergencia.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, una motocicleta con dos personas a bordo fue arrastrada por la corriente de un río que estaba crecido. Esto ocurrió en la comunidad San Sur, en el límite entre el municipio de San Vicente Pacaya y Escuintla.
La institución fue notificada con respecto a esta situación, por lo que de inmediato coordinó el traslado de unidades al lugar para poder iniciar con las labores de búsqueda y rescate de las víctimas.
Leandro Amado, vocero de la institución, explicó que un hombre que viajaba en el vehículo de dos ruedas pudo ponerse a salvo y solamente fue necesario atenderlo en el lugar.
Mientras tanto, el personal comenzó con el proceso de rastreo del área para intentar encontrar a la otra persona afectada. Fue aproximadamente 5 kilómetros río abajo, entre unas siembras, que finalmente pudo ser hallada. Se trataba de una mujer, quien ya no contaba con signos vitales.
Al confirmar la muerte de esta persona, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes e implementaron el protocolo respectivo para poder retirar el cuerpo y trasladarlo hacia un área segura.
Las víctimas de este incidente ocurrido en Escuintla fueron identificadas como:
- Alex René Rodríguez, sobreviviente.
- iris Veraly Valles Arévalo, de 20 años de edad, fallecida.
Muertes por lluvias
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que 41 personas han fallecido a causa de incidentes generados durante la temporada de lluvias en el país. Asimismo, se tiene registro de cinco personas desaparecidas, 40 heridas, 34 albergadas, 3 mil 788 damnificadas y 18 mil 944 afectadas.
Las lluvias continuarán presentándose en el país en las próximas semanas, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por lo que se ha reiterado a la población mantener precaución y no acercarse a ríos crecidos, al igual que reportar incidentes a las autoridades.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7