Hombres forman cadena humana para rescatar a mujer

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra cómo un grupo de hombres logró rescatar a una mujer de la tercera edad que quedó atrapada en su vehículo durante las intensas lluvias registradas en Monterrey, Nuevo León, México.
Las imágenes captan el momento en que al menos nueve hombres se tomaron de la mano para formar una cadena humana, permitiendo acercarse al carro donde permanecía la mujer, que corría riesgo de ser arrastrada por la corriente de agua.
Dos de los hombres llegaron hasta el vehículo y, por la puerta del copiloto, ayudaron a la mujer a descender. La víctima se sostuvo del cuello de uno de los rescatistas, mientras este la sujetaba por la cintura, avanzando cuidadosamente hacia la banqueta y alejándola del peligro.
Durante el recorrido, la corriente dificultó el desplazamiento de la mujer, quien estuvo a punto de perder el equilibrio. Sin embargo, uno de los hombres la tomó del brazo y lograron llegar a una zona segura, donde la mujer no pudo contener las lágrimas ante la emoción y el alivio.
Los rescatistas, identificados como trabajadores de una agencia bancaria, también se aseguraron de recuperar la bolsa de la mujer, pasando los objetos de mano en mano hasta ponerlos a salvo. Según reportes, el vehículo de la mujer quedó atrapado en medio de la corriente, pero la prioridad fue garantizar la seguridad de la víctima.
Aplauden acto de valentía
El acto de valentía fue celebrado por los testigos y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Cibernautas reconocieron la organización, empatía y valor de los hombres, quienes actuaron de manera coordinada para proteger a una persona vulnerable ante la emergencia provocada por las lluvias.
Asimismo, señalaron que acciones como esta demuestran cómo el trabajo en equipo puede salvar vidas durante emergencias provocadas por fenómenos naturales.