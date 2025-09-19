 Emetra Vigila Desniveles en Ciudad con Mayores Inundaciones
Nacionales

Emetra monitorea los dos pasos a desnivel en la Ciudad que más se inundan

El director de Emetra brindó una serie de recomendaciones para este viernes lluvioso. Tómalo en cuenta.

Compartir:
Paso a desnivel en zona 11, Conred
Paso a desnivel en zona 11 / FOTO: Conred

La Municipalidad de Guatemala informó que la Ciudad de Guatemala enfrenta la afectación de la onda del Este número 32, la cual provoca inestabilidad atmosférica y fuertes lluvias durante todo el día viernes, por lo que se encuentran en alerta amarilla ante complicaciones viales relacionadas con las lluvias. 

Héctor Flores, coordinador general del Plan AVE y director de Emetra, señaló que como parte de la prevención dan seguimiento y monitoreo a los dos pasos a desnivel que más reporte de inundación presentan, además de otras zonas con mayor incidencia de acumulación.

Según el entrevistado, el paso a desnivel en la 13 calle, sobre la Aguilar Batres y el que se encuentra a inmediaciones del Centro Juvenil Salesiano (CEJUSA), zona 11. 

Medidas de movilidad y tránsito

Emetra confirmó que se encuentra en alerta máxima, con protocolos activos para:

  • Monitoreo de pasos a desnivel con riesgo de inundación.
  • Despliegue de unidades del programa AsisVial, que brindan asistencia a vehículos descompuestos y atienden caídas de árboles.
  • Supervisión constante de áreas críticas, donde suelen registrarse acumulaciones de agua por la acumulación de basura.

Consejos para conductores

Las autoridades recomendaron a los automovilistas:

  • Conducir con luces frontales encendidas.
  • Reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.
  • Revisar el estado de limpiaparabrisas y desempañadores.
  • Evitar cruzar zonas inundadas para no quedar varados.

"Estas medidas buscan prevenir emergencias y garantizar la seguridad de los vecinos durante este fin de semana lluvioso", concluyó el funcionario municipal.

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos