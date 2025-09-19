Emetra Vigila Desniveles en Ciudad con Mayores Inundaciones

La Municipalidad de Guatemala informó que la Ciudad de Guatemala enfrenta la afectación de la onda del Este número 32, la cual provoca inestabilidad atmosférica y fuertes lluvias durante todo el día viernes, por lo que se encuentran en alerta amarilla ante complicaciones viales relacionadas con las lluvias.
Héctor Flores, coordinador general del Plan AVE y director de Emetra, señaló que como parte de la prevención dan seguimiento y monitoreo a los dos pasos a desnivel que más reporte de inundación presentan, además de otras zonas con mayor incidencia de acumulación.
Según el entrevistado, el paso a desnivel en la 13 calle, sobre la Aguilar Batres y el que se encuentra a inmediaciones del Centro Juvenil Salesiano (CEJUSA), zona 11.
Medidas de movilidad y tránsito
Emetra confirmó que se encuentra en alerta máxima, con protocolos activos para:
- Monitoreo de pasos a desnivel con riesgo de inundación.
- Despliegue de unidades del programa AsisVial, que brindan asistencia a vehículos descompuestos y atienden caídas de árboles.
- Supervisión constante de áreas críticas, donde suelen registrarse acumulaciones de agua por la acumulación de basura.
Consejos para conductores
Las autoridades recomendaron a los automovilistas:
- Conducir con luces frontales encendidas.
- Reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.
- Revisar el estado de limpiaparabrisas y desempañadores.
- Evitar cruzar zonas inundadas para no quedar varados.
"Estas medidas buscan prevenir emergencias y garantizar la seguridad de los vecinos durante este fin de semana lluvioso", concluyó el funcionario municipal.