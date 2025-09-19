Sala revoca condena de excandidato a diputado

La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal revocó la condena emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal en contra del excandidato a diputado del partido Bien, Oscar Montt Solares, quien había sido encontrado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico.
La decisión de la sala surge de la aceptación de una acción planteada por la defensa. Al analizar la misma, los magistrados consideraron que el tribunal no valoró las pruebas y elementos donde se demostraba la inocencia del procesado.
En ese sentido, se emitió la resolución a favor de Montt Solares, por lo que como consecuencia recuperó su libertad tras permanecer casi dos años prisión.
Sentencia contra el excandidato
Oscar Montt Solares, quien buscó un escaño en el Congreso de Guatemala en 2023, fue condenado el 7 de mayo de 2025 a 12 años de prisión por tráfico, almacenamiento y comercio de cocaína. El Tribunal Tercero de Sentencia Penal lo encontró culpable de traficar cocaína y dictó una sentencia de 12 años de prisión inconmutables.
Montt se encontraba en prisión desde diciembre de 2023, cuando fue detenido en carretera a El Salvador, presuntamente con un paquete de cocaína en su poder.
Inicialmente, la Fiscalía había solicitado una pena de 22 años contra el político. Sin embargo, el tribunal decidió dar una pena menor al acusado, quien fue sentenciado junto a Marcos Álvarez, persona que, según las investigaciones, lo acompañaba mientras transportaba la droga.
Políticos vinculados con temas de drogas
Otros políticos guatemaltecos han sido procesados por narcotráfico en el pasado, en 2021 el ex alcalde del municipio Nueva Concepción, Otoniel Lima Recinos, fue condenado a 30 años de prisión por liderar la banda de "Los Marroco", dedicada a almacenar cocaína en la costa del Pacífico.
Además, los excandidatos presidenciales de Guatemala Mario Estrada y Manuel Baldizón fueron procesados en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.
Estrada está cumpliendo una condena de 15 años en Miami por recibir dinero del Cartel de Sinaloa, mientras que Baldizón volvió a Guatemala en 2022 luego de cumplir una condena por lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7