 Sala revoca condena de excandidato a diputado
Nacionales

Excandidato a diputado recupera libertad tras revocarse condena en su contra

Oscar Montt había sido condenado por delitos relacionados al narcotráfico.

Compartir:
Excandidato a diputado por el partido Bien, Oscar Montt Solares., Foto Ángel Oliva
Excandidato a diputado por el partido Bien, Oscar Montt Solares. / FOTO: Foto Ángel Oliva

La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal revocó la condena emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal en contra del excandidato a diputado del partido Bien, Oscar Montt Solares, quien había sido encontrado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico.

La decisión de la sala surge de la aceptación de una acción planteada por la defensa. Al analizar la misma, los magistrados consideraron que el tribunal no valoró las pruebas y elementos donde se demostraba la inocencia del procesado.

En ese sentido, se emitió la resolución a favor de Montt Solares, por lo que como consecuencia recuperó su libertad tras permanecer casi dos años prisión.

Sentencia contra el excandidato

Oscar Montt Solares, quien buscó un escaño en el Congreso de Guatemala en 2023, fue condenado el 7 de mayo de 2025 a 12 años de prisión por tráfico, almacenamiento y comercio de cocaína. El Tribunal Tercero de Sentencia Penal lo encontró culpable de traficar cocaína y dictó una sentencia de 12 años de prisión inconmutables.

Montt se encontraba en prisión desde diciembre de 2023, cuando fue detenido en carretera a El Salvador, presuntamente con un paquete de cocaína en su poder.

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado una pena de 22 años contra el político. Sin embargo, el tribunal decidió dar una pena menor al acusado, quien fue sentenciado junto a Marcos Álvarez, persona que, según las investigaciones, lo acompañaba mientras transportaba la droga.

EE. UU. destaca “avances notables” en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

El presidente Trump trasladó un mensaje a Guatemala en el marco de la celebración de Independencia, en el que destacó “pasos históricos” en el trabajo coordinado que realizan ambos países.

Políticos vinculados con temas de drogas

Otros políticos guatemaltecos han sido procesados por narcotráfico en el pasado, en 2021 el ex alcalde del municipio Nueva Concepción, Otoniel Lima Recinos, fue condenado a 30 años de prisión por liderar la banda de "Los Marroco", dedicada a almacenar cocaína en la costa del Pacífico.

Además, los excandidatos presidenciales de Guatemala Mario Estrada y Manuel Baldizón fueron procesados en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.

Estrada está cumpliendo una condena de 15 años en Miami por recibir dinero del Cartel de Sinaloa, mientras que Baldizón volvió a Guatemala en 2022 luego de cumplir una condena por lavado de dinero vinculado al crimen organizado.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos