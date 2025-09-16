 EE. UU. y Guatemala: Avances en migración y narcotráfico
EE. UU. destaca "avances notables" en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

El presidente Trump trasladó un mensaje a Guatemala en el marco de la celebración de Independencia, en el que destacó "pasos históricos" en el trabajo coordinado que realizan ambos países.

El presidente Bernardo Arévalo explicó el contenido del mensaje que le envió el gobierno a cargo de Trump., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo explicó el contenido del mensaje que le envió el gobierno a cargo de Trump. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Gobierno de los Estados Unidos expresó su felicitación al pueblo guatemalteco por el 204 aniversario de su Independencia, que se conmemoró el lunes 15 de septiembre. En ese contexto, también destacó los avances en la cooperación que se tiene con Guatemala para el abordaje de distintos temas, incluido el combate al narcotráfico.

El presidente Bernardo Arévalo dio a conocer este martes en horas de la mañana, durante la conferencia de prensa "La Ronda" en el Palacio Nacional, que ayer se recibió un mensaje de parte del mandatario estadounidense Donald Trump con motivo de las fiestas patrias.

Agregó que, en la referida comunicación, su homólogo también se manifestó impresionado por el trabajo realizado contra el narcotráfico y señaló "avances notables" que se han tenido en poco tiempo en temas como migración, seguridad y combate al crimen trasnacional.

El gobernante señaló que desde el gobierno de la república ha sido liderada una guerra contra la droga y carteles del narcotráfico que ha sido reconocida por el gobierno de los EE. UU.

"Juntos hemos demostrado a los criminales y narcotraficantes que no les permitiremos invadir nuestros países", agregó al respecto Arévalo, citando las palabras de Trump.

Asimismo, el funcionario indicó que el estadounidense se manifestó impresionado por las mejoras de Guatemala en cuanto a la interdicción de precursores químicos sintéticos para fabricar drogas mortales.

Trump también señaló otras áreas de colaboración donde, según Arévalo, se trabaja intensamente y los calificó de "pasos históricos". Entre los puntos mencionados se encuentra el establecimiento de acuerdos de seguridad para aeropuertos y puertos marítimos, que facilitan el fortalecimiento de las fronteras y la modernización de la infraestructura estratégica de Guatemala, en asociación con el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU.

Destaca captura de extraditables

Arévalo señaló que las palabras de Trump reafirmaron el sentido del mensaje que, además, compartió el secretario de Estado, Marco Rubio, en conmemoración de la Independencia de Guatemala, en el que señaló al país como un "aliado clave" en el combate del narcotráfico.

En ese contexto, compartió que solo el pasado fin de semana fueron capturados cuatro extraditables en operativos a cargo de las fuerzas de seguridad, tres de ellos vinculados con el tráfico de drogas. Con estas acciones suman 25 las detenciones con fines de extradición en lo que va de 2025.

EE. UU. felicita a Guatemala por su Independencia y destaca alianza estratégica

El secretario de Estado, Marco Rubio, compartió un mensaje por la conmemoración de los 204 años de Independencia de Guatemala.

