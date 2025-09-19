Alta Verapaz: Más de 60 viviendas afectadas por inundaciones

Las autoridades de protección civil dieron a conocer este viernes, 19 de septiembre, que 60 viviendas resultaron afectas debido a inundaciones generadas tras el desbordamiento de los ríos Cahabón y Polochic, en el departamento de Alta Verapaz.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que durante las últimas horas se registró lluvia en el sector, lo que generó el crecimiento del caudal de estos cuerpos de agua y surgieron las inundaciones en comunidades como el caserío Lagartos, municipio de Panzós.
Ante esta situación, la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres (COLRED) desarrolló acciones de respuesta para apoyar a las familias afectadas.
"En cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta, la COLRED realizó visitas de campo para concientizar a la población sobre la evacuación y efectuó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de gestionar ayuda humanitaria para las personas afectadas", detalló la referida entidad.
Agregó que Alta Verapaz es uno de los departamentos más impactados por la actual temporada de lluvias, acumulando 262 emergencias y 8 mil personas afectadas.
Lluvias continuarán
El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) detalla que las lluvias continuarán presentándose debido al paso de la onda del este número 32 por el territorio nacional.
"Prevalecerán los nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica, durante la tarde y noche en todo el país. Los mayores acumulados de lluvias se presentarán en las regiones occidente, norte de Valles de Oriente, norte de Altiplano Central y Franja Transversal del Norte", explicó el ente científico.
Agregó que las condiciones atmosféricas pueden promover las tormentas severas, presentándose abundante lluvia y viento fuerte. Por ello, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la población:
- Identificar áreas seguras en su comunidad.
- No cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
- Preparar su Plan Familiar de Respuesta.
- Reportar cualquier situación de emergencia al 119 de la Conred.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7