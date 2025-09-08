Siete heridos tras volcar bus en Alta Verapaz

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este lunes 8 de septiembre dejó como saldo siete personas heridas. El hecho ocurrió en la aldea Chilaxito, San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas en las que se les notificaba sobre un fuerte percance vial que se había dado en el sector.
De inmediato se trasladaron elementos de la estación de San Juan Chamelco, a bordo de las unidades RD-39 y RD-111, con el objetivo de brindar asistencia a posibles afectados.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas constataron que sobre la carretera permanecía un bus tipo coaster que había volcado, por lo que procedieron a apoyar en el retiro de los pasajeros y personal de la unidad.
"Se brindó asistencia prehospitalaria a siete personas y posteriormente fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Regional de Cobán", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.