 Accidente mortal en Aguilar Batres: Cierre parcial de vías
Nacionales

Cierre parcial en Aguilar Batres por accidente donde murió motorista

La persona fallecida es un hombre de entre 25 y 30 años.

Compartir:
En el área donde ocurrió el accidente hay dos carriles cerrados., Bomberos Voluntarios
En el área donde ocurrió el accidente hay dos carriles cerrados. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un motorista murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este sábado, 20 de septiembre, en la calzada Aguilar Batres, frente a inmueble marcado con el numeral 29-19, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, la víctima iba a bordo de una motocicleta cuando, por causas no establecidas, perdió el control del manubrio y cayó bajo las ruedas de un camión mezclador de concreto.

Los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar luego de que a la institución ingresaran múltiples llamadas de los transeúntes que solicitan apoyo para el afectado. Sin embargo, cuando el personal le verificó los signos vitales confirmó que carecía de los mismos.

El fallecido es un hombre de entre 25 y 30 años que no pudo ser identificado. Viste pantalón de lona azul, chumpa negra y playera café.

La motocicleta en la que viajaba esta persona no tenía placas de circulación.

Carriles cerrados

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, informó que en el área del accidente se mantienen cerrados dos carriles. En ese contexto, instó a los usuarios a tomar precauciones y buscar rutas alternas.

Explicó que quienes se dirigen hacia el Pacífico se ven afectados. Hay serias complicaciones y alta carga vehicular para desplazarse por las Charcas, zona 11, hacia Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

"Repercute en el impacto vial. Específicamente se ven afectados los usuarios que van de la Aguilar Batres hacia el Pacífico o Villa Nueva. Tómelo muy en cuenta, porque están utilizando Charcas y posteriormente el bulevar Sur para poder llegar más adelante a la cuesta de Villa Lobos", explicó.

El funcionario añadió que se vislumbra que se mantenga el congestionamiento vehicular en este tramo. Entonces, recomendó que si se dirige a Mixco tome la calzada Roosevelt o el bulevar de la Comunidad, zona 10.

En Portada

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingot
Nacionales

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingo

08:22 AM, Sep 21
Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapat
Nacionales

Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapa

07:56 AM, Sep 21
California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadast
Internacionales

California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadas

08:31 AM, Sep 21
Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Orot
Deportes

Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Oro

07:42 AM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes sociales#liganacionalMundial 2026JusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos