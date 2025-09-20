Accidente mortal en Aguilar Batres: Cierre parcial de vías

Un motorista murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este sábado, 20 de septiembre, en la calzada Aguilar Batres, frente a inmueble marcado con el numeral 29-19, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, la víctima iba a bordo de una motocicleta cuando, por causas no establecidas, perdió el control del manubrio y cayó bajo las ruedas de un camión mezclador de concreto.
Los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar luego de que a la institución ingresaran múltiples llamadas de los transeúntes que solicitan apoyo para el afectado. Sin embargo, cuando el personal le verificó los signos vitales confirmó que carecía de los mismos.
El fallecido es un hombre de entre 25 y 30 años que no pudo ser identificado. Viste pantalón de lona azul, chumpa negra y playera café.
La motocicleta en la que viajaba esta persona no tenía placas de circulación.
Carriles cerrados
Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, informó que en el área del accidente se mantienen cerrados dos carriles. En ese contexto, instó a los usuarios a tomar precauciones y buscar rutas alternas.
Explicó que quienes se dirigen hacia el Pacífico se ven afectados. Hay serias complicaciones y alta carga vehicular para desplazarse por las Charcas, zona 11, hacia Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
"Repercute en el impacto vial. Específicamente se ven afectados los usuarios que van de la Aguilar Batres hacia el Pacífico o Villa Nueva. Tómelo muy en cuenta, porque están utilizando Charcas y posteriormente el bulevar Sur para poder llegar más adelante a la cuesta de Villa Lobos", explicó.
El funcionario añadió que se vislumbra que se mantenga el congestionamiento vehicular en este tramo. Entonces, recomendó que si se dirige a Mixco tome la calzada Roosevelt o el bulevar de la Comunidad, zona 10.