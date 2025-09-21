 Campeonato Nacional de Porrismo beneficia a la juventud
Nacionales

Fotos: Campeonato Nacional de Porrismo beneficia a la juventud

El IRTRA, por medio de su coordinadora de relaciones públicas, informó que este evento abre un espacio digno para los jóvenes.

El IRTRA abrió su parque Mund Petapa para que los atletas se presentaran en "un lugar bonito"., Álex Meoño.
El IRTRA abrió su parque Mund Petapa para que los atletas se presentaran en "un lugar bonito". / FOTO: Álex Meoño.

Las instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA), en la Avenida Petapa, fueron el escenario para el tercer Campeonato Nacional de Porrismo en el país, según la gerente de mercadeo y relaciones públicas de la institución, María Andrea Cruz. En un afiche, el IRTRA anunció el "National Cheerleading Cup", como se conocen en Estados Unidos (EE. UU.), para este domingo 21 de septiembre de 2025, que se desarrolló desde las 10:00 horas en el parque Mundo Petapa.

Cruz explicó que este es un espacio digno que se abre para la juventud que se dedica a esta disciplina, considerando que son atletas que conforman varios equipos participantes. La entrevistada explicó que en este evento participaron 46 equipos con más de 500 deportistas participantes.

Asimismo, recordó que esta es la tercera edición del campeonato de porrismo, porque los primeros dos se desarrollaron en 2018 y 2019. Sin embargo, lamentó que la pandemia del Covid-19 haya atrasado la organización del tercero, destacando que la actividad está "reanudando el espacio para que los atletas puedan exponer su disciplina en un lugar bonito".

En cuanto al torneo, Cruz expuso que el evento se desarrolló en 19 categorías de diferentes etapas de edad, en donde hubo una premiación para los tres primeros lugares.

"Es a nivel nacional, no ha habido otro durante 2025, porque los equipos entrenan todo el año y no tienen un lugar en donde exponer su trabajo", explicó la gerente de mercadeo.

Evento con jueces internacionales

Cruz afirmó que para este año contaron con la presencia de tres jueces internacionales, quienes viajaron desde Orlando, EE.UU., para que el evento tenga fuera imparcial. La experta añadió que la presencia del jurado extranjero hace que este campeonato tenga una categoría superior.

"Para ser juez de un evento como este se tiene que saber acerca de la disciplina", justificó la mercadóloga.

Cruz narró que los jueces son de nacionalidades costarricense, ecuatoriana y colombiana, pero que laboran en un emblemático parque de atracciones de EE.UU.

Resaltó que los jueces son personas que cuentan con un conocimiento interesante y saben calificar con propiedad a los participantes. Asimismo, contó anécdotas en las que se destacó que dentro de los equipos hay integrantes que han participado en justas de este tipo en EE.UU.

Cruz agregó que hay varios atletas de esta disciplina que trabajan con el objetivo de que el porrismo se convierta en un deporte federado en el país, por lo que pidió a los jóvenes que no se desanimen y se motiven para esta práctica. 

