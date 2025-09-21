Remueven derrumbe en ruta de Sololá a Panajachel

Fuentes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportaron que durante la noche y madrugada de este domingo 21 de septiembre de 2025 ocurrió un derrumbe en el kilómetro 143 de la carretera que une el casco urbano de Sololá, con el municipio de Panajachel. La entidad de prevención indicó que el personal municipal de Panajachel, con apoyo de maquinaria, realizaron las acciones de limpieza en conjunto con los Bomberos Voluntarios.
En el incidente no se reportaron personas fallecidas, ni heridas, únicamente obstrucción al tránsito de vehículos por algunos minutos. Luego de las tareas de limpieza, el paso quedó expedito en el lugar, para que el tránsito y el turismo pudieran seguir fluyendo hacia Panajachel. Imágenes compartidas por Conred mostraron como la maquinaria pesada se utilizó para remover la tierra y las rocas de gran tamaño que cayeron sobre la cinta asfáltica.
Alta afluencia de turistas
Las autoridades y las cuadrillas de trabajo se emplearon a fondo, en una carrera contra reloj, para poder retirar los escombros que cayeron al asfalto, con el fin de reactivar el turismo en este municipio que queda a las orillas del Lago de Atitlán. Según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Panajachel es el segundo lugar con mayor atracción de turistas nacionales y extranjeros, solo por detrás de la Antigua Guatemala.
Cabe destacar que, actualmente, Panajachel celebra eventos relacionados con su feria titular en honor al patrono San Francisco de Asis. En sus medios oficiales, la comuna de este lugar anunció que recientemente eligió a sus representantes de belleza con motivo de esta fiesta local.
Las festividades se realizan del 2 al 6 de octubre y según medios locales, el día principal de la Feria de Panajachel es el 4 de octubre. Para esta edición, autoridades y pobladores trabajan para desarrollar una serie de actividades sociales, culturales, deportivas y religiosas en honor a su patrono.