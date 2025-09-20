CIV inicia procesos para remozar escuelas dañadas por sismos

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó este sábado 20 de septiembre que concluyó con el trámite administrativo para iniciar la recuperación de centros educativos afectados derivado de dos eventos sísmicos ocurridos en julio pasado. También compartió cifras y datos sobre la situación de las escuelas.
Jackelin Choc, subdirectora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), explicó que el personal de la institución hizo un total 182 visitas en Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez y Jutiapa para constatar la situación de las sedes.
Los establecimientos incluidos en estas inspecciones fueron seleccionados con base a la información que brindó el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Tras la intervención, se dividieron los inmuebles en las categorías de: daños leves, moderados y mayores o estructurales.
Esa dependencia maneja las siguientes cifras de escuelas dañadas por departamento. Los datos están actualizados hasta hoy:
Guatemala
- 18 con daños leves.
- 30 moderados.
- 27 con daños mayores.
- Total: 75 establecimientos.
Escuintla
- 4 con daños leves.
- 24 con moderados.
- 13 con daños mayores.
- Total: 41 establecimientos.
Sacatepéquez
- 6 con leves.
- 8 con moderado.
- 10 con daños mayores.
- Total: 24 establecimientos.
Jutiapa
- 12 con daños mayores
- Total: 12 establecimientos.
Intervención en establecimientos con daños moderados
De acuerdo con Choc, en total se llevaron a cabo 152 visitas técnicas a los establecimientos educativos que presentaban algún nivel de daño en los cuatro establecimientos. En seguimiento a las mismas, comenzaron las fases de planificación y preparación de licitaciones para avanzar en los remozamientos.
"Me quiero enfocar en los que tienen daños moderados, que son los que se puede intervenir inmediatamente. Derivado de las circunstancias en relación a la certeza jurídica de los terrenos, es más fácil, como unidad, intervenir los que tienen daños moderados", señaló durante una entrevista en Emisoras Unidas.
Explicó que actualmente se está haciendo el diseño y planificación para poder subir los eventos de licitación y cotización, en su caso, según corresponda.
"Actualmente, nosotros tenemos 14 planificaciones ya realizadas de estos remozamientos, y de estas tenemos 11 eventos de licitación subidos en el sistema de Guatecompras", compartió.
De acuerdo con la funcionaria, se continuará con estas planificaciones para poder intervenir como corresponde los 62 establecimientos que sufrieron daños moderados.
Explicó que las acciones conllevan el cambio de ventanas, de puertas, piso, láminas, pintura, arreglos canchas, en general, todo lo que la estructura ya existente necesite ser mejorada. "Dependiendo de las necesidades de cada establecimiento es así que se vaya a actuar para mejorar", puntualizó.
En cuanto a los tiempos, explicó que, tomando en cuenta que actualmente se está haciendo un proceso de licitación en el sistema de Guatecompras, esto lleva tiempo porque son 45 días para licitar, luego le siguen los plazos de contratación, entre otras fases. En ese sentido indicó que, según cronogramas, los proyectos de los eventos subidos en septiembre se empezarán a ejecutar a finales de diciembre o inicios de enero de 2026.
Entonces, los eventos que sean subidos en los próximos meses tendrían ejecución entre febrero y marzo, y así se van corriendo los tiempos, porque dependen los períodos de Guatecompras.
Finalmente, habló del presupuesto y compartió que por tratarse de emergencias se cuenta con fondos en renglones para atender este tema. Si en caso se observa posteriormente que no se tienen, se podrían hacer modificaciones presupuestarias internas o a nivel de las unidades del CIV.