Estrategia de recuperación: Mineduc explica avances y fechas

El Ministerio de Educación (Mineduc) brindó detalles este lunes 1 de septiembre acerca de cómo avanza el proceso para la implementación de la estrategia de recuperación y reforzamiento de aprendizaje de los estudiantes afectados por el cierre de escuelas que se dio derivado de medidas de hecho del sindicato magisterial. Asimismo, reveló la fecha prevista para que sea puesta en marcha.
En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, la titular de la cartera, Anabella Giracca, compartió que esta estrategia integral ha requerido de esfuerzos importantes por parte de los equipos técnicos y administrativos de las direcciones departamentales, quienes aseguró que trabajan de forma articulada para llevar una respuesta certera y de calidad para los alumnos que perdieron tiempo de aprendizajes.
En la actualidad, se avanza en la selección de los tutores dentro del banco de datos o de elegibles con el que ya cuenta la institución. Serán entre 5 mil y 6 mil profesionales los que serán contratados de forma temporal (renglón 021) para impartir las clases de reforzamiento a los niños, niñas y adolescentes en los recintos donde se dio la suspensión.
"Estamos ahora en el momento del diálogo con los padres de familia para obtener su autorización para esta estrategia. Ya tenemos los materiales listos, que es un gran trabajo de los técnicos. Estos materiales están ya imprimiéndose en las Direcciones Departamentales", explicó la funcionaria en cuanto a los avances que se han tenido.
Añadió que también se trabaja en la actualidad en la capacitación de quienes van a instruir a los tutores en la estrategia para la recuperación académica.
Tomando en cuenta las acciones implementadas hasta ahora y las fechas programadas para los siguientes pasos, Giracca compartió que está programado iniciar formalmente con la aplicación de la estrategia justo después del 15 de septiembre, "alrededor del 16 o 17 de septiembre", según sus palabras.
Más acerca de la estrategia
Semanas atrás, se anunció que se trabajaría en reforzar el aprendizaje de los estudiantes de las escuelas donde los maestros suspendieron clases para salir a las calles a manifestar y cumplir una serie de medidas en rechazo a las decisiones del Gobierno de Guatemala.
Giracca explicó en su momento que el soporte adicional que brindarán los tutores y el uso del material elaborado específicamente para este reforzamiento "es crucial" para garantizar que todos los estudiantes reciban la atención necesaria durante las jornadas de recuperación, que se realizarán en horario vespertino.
Entre las acciones programadas, se incluyen:
- Tutorías personalizadas.
- Materiales pedagógicos elaborados específicamente para esta recuperación.
- Incorporación de voluntariado calificado que colabore en las comunidades afectadas.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.