 Enorme árbol cae sobre un picop en Cobán
Video muestra cómo quedó un picop tras la caída de un enorme árbol en Cobán

Así quedó un picop aplastado por la caída de un enorme árbol en Cobán.

Enorme árbol cae sobre un picop en Cobán., Bomberos Voluntarios.
Enorme árbol cae sobre un picop en Cobán. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Un aparatoso incidente ocurrió en las afueras del estadio José Ángel Rossi, en Cobán, Alta Verapaz, donde un enorme árbol cayó repentinamente y aplastó la palangana de un picop. El hecho quedó registrado en videos y fotografías que circulan en redes sociales, en los que se observa la magnitud del impacto y los daños en la carrocería del vehículo.

De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios de la 36 Compañía, tras el percance se reportaron únicamente daños materiales y una persona herida, quien fue trasladada a un centro asistencial para su atención médica. Preliminarmente, se conoce que el propietario del picop es originario de la comunidad Cerro Lindo, en Cobán.

Personal municipal trabajó en el área para cortar y retirar el árbol, con el objetivo de despejar la vía y restablecer la circulación en el sector.

Las autoridades locales recomendaron a la población no estacionar vehículos cerca de árboles, debido a que las lluvias constantes han debilitado la tierra y las estructuras naturales, lo que aumenta el riesgo de caídas.

El mes más crítico por época de lluvia 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que septiembre ha sido el mes con más emergencias reportadas a nivel nacional a causa de las lluvias, que han dejado al menos 45 fallecidos. La secretaria ejecutiva de la institución, Claudine Ugaldes, detalló que durante este mes se han registrado 645 incidentes, siendo Guatemala con 123 y Alta Verapaz con 117 los departamentos más afectados.

En total, durante la actual temporada de lluvias, la Conred contabiliza 1 mil 834 emergencias en el territorio nacional. Los sucesos más frecuentes han sido inundaciones, deslizamientos y derrumbes, fenómenos que se intensifican por la saturación de los suelos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a atender las recomendaciones oficiales y tomar precauciones, pues la naturaleza puede sorprender en cualquier momento y poner en riesgo tanto la vida como el patrimonio de las familias guatemaltecas.

El mes más crítico: emergencias por lluvias alcanzan su pico en septiembre

Los sucesos más frecuentes han sido las inundaciones, deslizamientos y derrumbes.

