 Septiembre, mes con más emergencias por lluvias de 2025
El mes más crítico: emergencias por lluvias alcanzan su pico en septiembre

Los sucesos más frecuentes han sido las inundaciones, deslizamientos y derrumbes.

Colapso de muro perimetral de la iglesia católica, San Vicente Pacaya, Escuintla., Conred
Colapso de muro perimetral de la iglesia católica, San Vicente Pacaya, Escuintla. / FOTO: Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que septiembre ha sido el mes donde más emergencias se han registrado a causa de las lluvias. También detalló los resultados en cuanto pérdidas de vidas durante este período e instó a la población a atender las recomendaciones para evitar mayores riesgos.

La secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, señaló que durante el presente mes se han registrado 645 emergencias, siendo Guatemala con 123 y Alta Verapaz con 117 emergencias los departamentos más afectados. En total, durante la temporada se han registrado 1 mil 834 incidentes.

Los sucesos más frecuentes han sido las inundaciones, deslizamientos y derrumbes.

La funcionaria agregó que 46 personas han fallecido a causa de las lluvias durante la temporada lluviosa, que inició en abril; sin embargo, tan solo en lo que va de septiembre se ha registrado el fallecimiento de 12 personas.

De los 46 fallecidos, 30 han sido arrastrados por ríos, lo que resalta la importancia de no acercarse a estos afluentes ante la posibilidad de crecidas que puedan generar la pérdida de vidas.

Lluvias se intensifica por paso de onda del este

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la onda del este número 32, que ingresó el 15 de septiembre, actualmente afecta el territorio guatemalteco. Además, se espera el ingreso de otra onda del este para el 2 de octubre.

Para el período del 19 al 24 de septiembre, el Insivumeh estima precipitaciones superiores a 200 milímetros (mm) en el oeste del país y más de 150 mm en la bocacosta, la Franja Transversal del Norte y los valles del este. Asimismo, se pronostican más de 100 mmen el altiplano central, lo que se considera un nivel ligeramente alto para ese período.

El Insivumeh también prevé que, al finalizar septiembre, los acumulados podrían alcanzar 550 mm en el norte, el Caribe, el oeste, el altiplano central y los valles del este. En la Franja Transversal del Norte, el centro y el este de la bocacosta, las precipitaciones podrían llegar a acumular entre 400 mm y 700 mm.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

