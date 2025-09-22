Arévalo destaca crecimiento y estabilidad de la economía guatemalteca

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este lunes 22 de septiembre a las acciones implementadas durante su administración para promover la transparencia, fortalecer la economía y recuperar la confianza en las instituciones guatemaltecas para generar mayor inversión y desarrollo que beneficie a los guatemaltecos.
Durante la conferencia "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, expresó que su gobierno se ha propuesto recuperar la confianza en las instituciones y en las capacidades del país. "Para ello, hemos recorrido un camino de fortalecimiento de la institucionalidad, de persecución sin descanso de la corrupción y de una mejora de imagen nacional e internacional de Guatemala que ya evidencia resultados", resaltó.
Agregó que, en un contexto de estabilidad económica, el crecimiento previsto para este año es de un 4%, una cifra aún mayor de la proyectada inicialmente y una de las mayores en todo el continente. Según sus palabras, en medio de la incertidumbre mundial, el país crece de manera constante, manteniendo un nivel de inflación bajo, lo que redunda en mejores condiciones de vida hoy y mayores oportunidades para el futuro.
Más exportaciones y oportunidades de empleo
El gobernante también señaló que ha aumentado la actividad privada. Además, que las exportaciones, hasta julio, se situaron en casi 9 mil 500 millones de dólares, lo que muestra un crecimiento del 10%.
"Esto no es casualidad, sino consecuencia del trabajo serio y sostenido del equipo económico y del conjunto del gobierno, la transparencia, la apuesta al desarrollo de las comunidades y el trabajo con ellas, así como las relaciones internacionales para que Guatemala juegue el papel que puede jugar contribuyendo al orden internacional", enfatizó.
El mandatario agregó que este trabajo no se detiene y prueba de ello es la ley del Presupuesto 2026 que aseguró fue elaborada con el principal objetivo de mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos a través de la promoción de la actividad económica con condiciones serias que atraigan la inversión y promuevan el empleo.
"Así seguiremos trabajando para que esta mejora sea cada vez mayor y que por sobre todas las cosas llegue el desarrollo a cada hogar guatemalteco", concluyó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.