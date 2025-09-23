 Tráiler bloquea anillo Periférico: Tráfico y Soluciones
Tráiler derriba estructura y bloquea el Periférico

El vehículo de transporte pesado colisionó contra una estructura metálica.

Fuertes complicaciones en el tránsito se mantienen este martes, 23 de septiembre, en el anillo Periférico como consecuencia de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el conductor de un vehículo de transporte pesado.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que en horas de la madrugada un tráiler que trasladaba dos contenedores quedó trabado en el arriate central, entre la 2ª calle y 1ª avenida, zona 2, frente a la colonia El Sauce.

Según se indicó, el cabezal fue colisionado contra una estructura metálica aérea que sostiene las carteleras viales y las derribó, dejando obstaculizado parcialmente el paso en el tramo.

En ese contexto, el vocero detalló que la institución de tránsito coordinó el seguimiento de las gestiones para poder retirar el obstáculo lo antes posible y liberar la circulación vial.

También se solicitó el apoyo del personal de la Unidad de Limpia y Verde, de la municipalidad de Guatemala, debido a que sobre la cinta asfáltica se dispersó diésel y aceite.

"Inicia la limpieza del tramo por parte de trabajadores municipales, además de maniobras para habilitar el tramo", enfatizó Montejo.

Retiran tráiler y liberan mayoría de carriles

El incidente del tráiler en el Periférico ocurrió poco después de las 02:00 de la madrugada y desde entonces mantuvo detenido el paso en el área central de los carriles.

La intervención de las autoridades permitió gestionar el retiro del cabezal y los contenedores, por lo que, aproximadamente cinco horas después de que se registrara la colisión, se confirmó que se habilitó la mayoría de los carriles.

"El tráiler ya fue retirado, con lo que deben mejorar las condiciones del tránsito provenientes del Periférico en ambos sentidos", dijo Montejo.

Pese a que fueron movilizados los obstáculos, el congestionamiento se mantiene debido a la acumulación que ya se había formado por este cierre y a que continúan los trabajos del personal municipal, de la empresa eléctrica y de fibra óptica ante los daños generados.

