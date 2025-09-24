Bernardo Arévalo atrapado en un elevador en Nueva York

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, comenzó su gira de trabajo en Nueva York, Estados Unidos, para participar en la 80ª. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con un inesperado incidente que rápidamente llamó la atención en redes sociales.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Arévalo compartió un video acompañado del texto: "Así el primer día en Nueva York...". En las imágenes se observa cómo el mandatario y su delegación quedaron atrapados en un elevador debido a que las puertas no se abrieron en el momento de descender.
La grabación muestra a Arévalo y a sus acompañantes dentro del ascensor, mientras personal de socorro se hace presente con equipo especializado para abrir manualmente las puertas y permitir que todos salieran sin mayores complicaciones. A lo largo del video, el presidente mantiene el buen humor y, al salir, agradece a los bomberos por su rápida intervención y apoyo ante la emergencia presentada.
Agenda del presidente en Nueva York
Este curioso episodio se suma a la agenda oficial del mandatario, quien permanecerá en Nueva York desde el martes 23 hasta el jueves 25 de septiembre. Durante su estancia, Arévalo se reunió con representantes de comunidades de migrantes guatemaltecos radicados en la ciudad, con el objetivo de conocer de cerca sus necesidades y fortalecer los vínculos con el país.
Este miércoles 24 de septiembre, el presidente pronunciará un discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde abordará temas de interés nacional e internacional. Posteriormente, participará en la cumbre con jefes de Estado de América Latina y Europa, un espacio que busca fortalecer la cooperación regional y las relaciones diplomáticas.
Para el jueves 25, la agenda contempla reuniones bilaterales con distintos representantes internacionales antes de retornar a Guatemala por la noche.
El incidente en el elevador, aunque breve y sin consecuencias graves, se convirtió en un momento anecdótico que humaniza al mandatario y generó interacción inmediata en redes sociales. Usuarios destacaron la actitud tranquila y cordial de Arévalo, quien supo tomar la situación con humor y aprovecharla para agradecer a quienes brindaron asistencia.